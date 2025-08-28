Творожные оладьи с кабачком для перекуса: рецепт сытного и полезного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
681
Творожные оладьи с кабачком для перекуса: рецепт сытного и полезного блюда

Творог – не только полезный, но и очень универсальный продукт, который может быть основой для десертов, а также выпечки – булочки, запеканки. А также из него можно делать домашний плавленный сыр, трубочки, намазки, галету, пиццу, а также оладьи, блины и хачапури.

Видео дня
Вкусные творожные оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и очень сытных оладий из творога, с тертым кабачком. 

Ингредиенты:

  • Кисломолочный творог 180 г 
  • Вареные яйца 2 шт
  • Сырое яйцо 1 шт
  • Твердый сыр 50 г
  • Кабачок/цукини 100 г
  • Мука 1 ст.л с горкой
  • Соль, перец по вкусу
  • Петрушка

Способ приготовления: 

1. В миске соедините все ингредиенты – творог, тертый твердый сыр, измельченные вареные яйца, сырое яйцо, мелко нарезанный кабачок, зелень, специи и муку.

Основа для теста

2. Хорошо перемешайте массу до однородности и сформируйте небольшие оладьи.

Как правильно жарить оладьи

3. Обжарьте с обеих сторон на сковороде до золотистой корочки.

Готовые оладьи

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктымолочная продукция

Сейчас мы готовим

Все рецепты