Творог – не только полезный, но и очень универсальный продукт, который может быть основой для десертов, а также выпечки – булочки, запеканки. А также из него можно делать домашний плавленный сыр, трубочки, намазки, галету, пиццу, а также оладьи, блины и хачапури.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и очень сытных оладий из творога, с тертым кабачком.

Ингредиенты:

Кисломолочный творог 180 г

Вареные яйца 2 шт

Сырое яйцо 1 шт

Твердый сыр 50 г

Кабачок/цукини 100 г

Мука 1 ст.л с горкой

Соль, перец по вкусу

Петрушка

Способ приготовления:

1. В миске соедините все ингредиенты – творог, тертый твердый сыр, измельченные вареные яйца, сырое яйцо, мелко нарезанный кабачок, зелень, специи и муку.

2. Хорошо перемешайте массу до однородности и сформируйте небольшие оладьи.

3. Обжарьте с обеих сторон на сковороде до золотистой корочки.

