Творожные оладьи с кабачком для перекуса: рецепт сытного и полезного блюда
Творог – не только полезный, но и очень универсальный продукт, который может быть основой для десертов, а также выпечки – булочки, запеканки. А также из него можно делать домашний плавленный сыр, трубочки, намазки, галету, пиццу, а также оладьи, блины и хачапури.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и очень сытных оладий из творога, с тертым кабачком.
Ингредиенты:
- Кисломолочный творог 180 г
- Вареные яйца 2 шт
- Сырое яйцо 1 шт
- Твердый сыр 50 г
- Кабачок/цукини 100 г
- Мука 1 ст.л с горкой
- Соль, перец по вкусу
- Петрушка
Способ приготовления:
1. В миске соедините все ингредиенты – творог, тертый твердый сыр, измельченные вареные яйца, сырое яйцо, мелко нарезанный кабачок, зелень, специи и муку.
2. Хорошо перемешайте массу до однородности и сформируйте небольшие оладьи.
3. Обжарьте с обеих сторон на сковороде до золотистой корочки.
