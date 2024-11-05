Тыква – это настоящая звезда осени. Из нее можно приготовить целое разнообразие блюд, поражающих своим вкусом и внешним видом. Это могут быть супы, каши, а также заплаты.

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А вот фудблогер с ником mamanata food в Instagram рассказала еще один невероятный рецепт из тыквы. Речь идет о вкусной намазке, которая готовится достаточно легко и подойдет на все случаи жизни.

Ингредиенты

Лук – 2 шт

Морковь – 1 шт

Перец сладкий – 2 шт

Тыква – 300 гр

Томатный сок – 100 мл

Способ приготовления

1. Лук мелко нарезаем, морковь – шинкуем. Обжариваем на сковороде с растительным маслом до золотистости.

2. Добавляем нарезанный перец и тушим в течение 5 минут.

3. Тыкву очищаем и натираем на терке. Добавляем на сковороду. Тушим еще 5 минут.

4. Добавляем 100 мл томатного сока, соль, перец и сахар при необходимости. Накрываем крышкой и тушим до готовности.

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