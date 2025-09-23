Тыквенная каша – сезонное осеннее блюдо. Блюдо очень питательное и содержит много витаминов. Но для тог, чтобы она действительно понравилась всем, нужно придерживаться четкой технологии приготовления.

Идея приготовления вкусной тыквенной каши опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

тыква – 600 г

пшено – 200 г

кокосовое молоко – 200 мл.

сливочное масло – 50 г

сахар – 100 г (или добавьте больше по желанию)

палочка корицы

звездочка бадьяна

сухофрукты (изюм и курага) – 70 г

ваниль и корица – по 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Тыкву запечь или отварить (убрать лишнюю жидкость)

2. Взбить блендером до однородности.

3. Пшено отварить до готовности на воде (по желанию на молоке).

4. Соединить пшено и тыкву, добавить к кокосовое молоко, ваниль, корицу, перемешать.

5. Добавить сухофрукты, переложить кашу в глубокую форму для запекания.

6. Сверху добавить корицу и бадьян, поставить в духовку при температуре 200 градусов 15 минмлмн.

7. Достать, добавить сливочное масло и оставить кашу на 20 минут.

