Тыквенная каша, которая понравится всем: делимся лучшим рецептом
Тыквенная каша – сезонное осеннее блюдо. Блюдо очень питательное и содержит много витаминов. Но для тог, чтобы она действительно понравилась всем, нужно придерживаться четкой технологии приготовления.
Идея приготовления вкусной тыквенной каши опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- тыква – 600 г
- пшено – 200 г
- кокосовое молоко – 200 мл.
- сливочное масло – 50 г
- сахар – 100 г (или добавьте больше по желанию)
- палочка корицы
- звездочка бадьяна
- сухофрукты (изюм и курага) – 70 г
- ваниль и корица – по 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Тыкву запечь или отварить (убрать лишнюю жидкость)
2. Взбить блендером до однородности.
3. Пшено отварить до готовности на воде (по желанию на молоке).
4. Соединить пшено и тыкву, добавить к кокосовое молоко, ваниль, корицу, перемешать.
5. Добавить сухофрукты, переложить кашу в глубокую форму для запекания.
6. Сверху добавить корицу и бадьян, поставить в духовку при температуре 200 градусов 15 минмлмн.
7. Достать, добавить сливочное масло и оставить кашу на 20 минут.
