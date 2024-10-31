Тыквенный тирамису, который просто тает во рту: топовый рецепт от шеф-кондитера
Осень – время тыквы и целого разнообразия блюд, приготовленных с ее участием. Независимо от того, будет ли это салат, суп, или даже кофе с добавлением тыквы, они получатся невероятно вкусными и яркими.
Шеф-кондитер с ником zaallleo в Instagram представила рецепт тыквенного тирамису. Это невероятно вкусный десерт, который будет наслаждаться даже те, кто не любит тыкву.
Ингредиенты для тыквенного пюре
- Тыква очищенная – 400 гр
- Вода – 100 мл
- Сахар ванильный – 10 гр
- Корица – 2 гр
Ингредиенты тирамису
- Крем-сыр – 400 гр
- Яйцо – 4 шт
- Сахарная пудра – 100 гр
- Кофе молотый – 3 гр
- Пюре тыквы – 300 гр
- Американо – 600 мл
- Савоярди – 250-300 гр
- Коньяк / ром – 50 мл
Способ приготовления тыквенного пюре.
1. Тыкву нарезаем крупным кубиком, складываем в противень.
2. Добавляем воду, посыпаем сахаром и корицей и накрываем фольгой.
3. Выпекаем в течение 40 минут при 150 градусах.
4. Перебиваем миксером в однородную текстуру.
5. Готовое пюре можно хранить в холодильнике до 3-х суток или в морозильной камере до месяца.
Способ приготовления тирамису
1. Взбиваем желтки с сахарной пудрой до пышной белой массы.
2. Добавляем крем-сыр взбиваем до однородности.
3. Добавляем пюре и молотый кофе перемешиваем до однородности.
4. Отдельно взбиваем белки с щепоткой соли.
5. Сочетаем аккуратно силиконовой лопаткой сырную массу с белками.
6. Собираем десерт. На дно формы кладем немного крема.
7. Пропитываем савоярды в кофе по несколько секунд и выкладываем ровно рядами, сахарной частью вниз.
8. Заливаем частью крема так, чтобы печенье было покрыто.
9. Повторяем еще 1-2 раза (в зависимости от формы).
10. Верхний слой заливаем кремом и посыпаем какао.
11. Даем настояться в холодильнике около двух часов.
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