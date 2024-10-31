Осень – время тыквы и целого разнообразия блюд, приготовленных с ее участием. Независимо от того, будет ли это салат, суп, или даже кофе с добавлением тыквы, они получатся невероятно вкусными и яркими.

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Шеф-кондитер с ником zaallleo в Instagram представила рецепт тыквенного тирамису. Это невероятно вкусный десерт, который будет наслаждаться даже те, кто не любит тыкву.

Ингредиенты для тыквенного пюре

Тыква очищенная – 400 гр

Вода – 100 мл

Сахар ванильный – 10 гр

Корица – 2 гр

Ингредиенты тирамису

Крем-сыр – 400 гр

Яйцо – 4 шт

Сахарная пудра – 100 гр

Кофе молотый – 3 гр

Пюре тыквы – 300 гр

Американо – 600 мл

Савоярди – 250-300 гр

Коньяк / ром – 50 мл

Способ приготовления тыквенного пюре.

1. Тыкву нарезаем крупным кубиком, складываем в противень.

2. Добавляем воду, посыпаем сахаром и корицей и накрываем фольгой.

3. Выпекаем в течение 40 минут при 150 градусах.

4. Перебиваем миксером в однородную текстуру.

5. Готовое пюре можно хранить в холодильнике до 3-х суток или в морозильной камере до месяца.

Способ приготовления тирамису

1. Взбиваем желтки с сахарной пудрой до пышной белой массы.

2. Добавляем крем-сыр взбиваем до однородности.

3. Добавляем пюре и молотый кофе перемешиваем до однородности.

4. Отдельно взбиваем белки с щепоткой соли.

5. Сочетаем аккуратно силиконовой лопаткой сырную массу с белками.

6. Собираем десерт. На дно формы кладем немного крема.

7. Пропитываем савоярды в кофе по несколько секунд и выкладываем ровно рядами, сахарной частью вниз.

8. Заливаем частью крема так, чтобы печенье было покрыто.

9. Повторяем еще 1-2 раза (в зависимости от формы).

10. Верхний слой заливаем кремом и посыпаем какао.

11. Даем настояться в холодильнике около двух часов.

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