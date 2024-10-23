Тыквенные булочки: что добавить в тесто, чтобы оно просто таяло во рту

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
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Тыквенные булочки: что добавить в тесто, чтобы оно просто таяло во рту

Осенью начинается сезон самой ароматной выпечки и других блюд с тыквой. Именно этот продукт придает блюдам осеннее настроение, яркий цвет и чувство теплоты.

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Фудблогер с ником recepty przepisy в Instagram рассказала, как приготовить тыквенные булочки. Кулинар также поделилась секретом, что добавить в тесто, чтобы оно таяло во роту.

Тыквенные булочки: что добавить в тесто, чтобы оно просто таяло во рту

Ингредиенты для теста

  • Прессованные дрожжи – 35 гр
  • Теплое молоко – 200 мл
  • Сахар – 100 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Соль – щепотка
  • Ванильный сахар – 15 гр
  • Тыквенное пюре – 130 гр
  • Сливочное масло растопленное – 80 гр
  • Мука – 540 гр

Дополнительные ингредиенты

  • Сливочное масло растопленное – 40 гр
  • Фундук жареный – 100 гр
  • Корица
  • Сахар
  • Какао

Ингредиенты для глазури

  • Сахарная пудра
  • Сливки

Способ приготовления

1.Готовим опару. Сочетаем в глубокой емкости 100 мл молока с 1 ст.л. сахара, 3 ст.л. муки и дрожжей. Хорошо вымешиваем и оставляем на 15-20 минут.

Тыквенные булочки: что добавить в тесто, чтобы оно просто таяло во рту

2. В отдельной емкости соединяем яйца, остаток сахара, соль, ванильный сахар. Взбиваем венчиком.

3. Добавляем к яичной смеси опару, остаток молока и тыквенное пюре. Вымешиваем, постепенно добавляя муку.

Тыквенные булочки: что добавить в тесто, чтобы оно просто таяло во рту

4. Замешиваем мягкое тесто и оставляем в теплом месте под полотенцем на 1 час.

5. Тесто раскатываем в тонкий прямоугольник. Смазываем сливочным маслом.

6. Присыпаем сахаром, корицей, какао и измельченными орехами.

Тыквенные булочки: что добавить в тесто, чтобы оно просто таяло во рту

7. Складываем длинные края прямоугольника внутрь.

8. Разрезаем тесто на полоски.

9. Каждую полоску разрезаем вдоль пополам, не дорезая до конца и закручиваем обе части между собой.

Тыквенные булочки: что добавить в тесто, чтобы оно просто таяло во рту

10. Перекладываем булочки на застеленный пергаментом противень. Накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут.

11. Выпекаем при 180 градусах в течение 20-25 минут до золотистости.

Тыквенные булочки: что добавить в тесто, чтобы оно просто таяло во рту

12. Готовим глазурь. Сочетаем сахарную пудру и сливки, хорошо вымешиваем.

13. Поливаем булочки глазурью.

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