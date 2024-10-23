Тыквенные булочки: что добавить в тесто, чтобы оно просто таяло во рту
Осенью начинается сезон самой ароматной выпечки и других блюд с тыквой. Именно этот продукт придает блюдам осеннее настроение, яркий цвет и чувство теплоты.
Фудблогер с ником recepty przepisy в Instagram рассказала, как приготовить тыквенные булочки. Кулинар также поделилась секретом, что добавить в тесто, чтобы оно таяло во роту.
Ингредиенты для теста
- Прессованные дрожжи – 35 гр
- Теплое молоко – 200 мл
- Сахар – 100 гр
- Яйца – 2 шт
- Соль – щепотка
- Ванильный сахар – 15 гр
- Тыквенное пюре – 130 гр
- Сливочное масло растопленное – 80 гр
- Мука – 540 гр
Дополнительные ингредиенты
- Сливочное масло растопленное – 40 гр
- Фундук жареный – 100 гр
- Корица
- Сахар
- Какао
Ингредиенты для глазури
- Сахарная пудра
- Сливки
Способ приготовления
1.Готовим опару. Сочетаем в глубокой емкости 100 мл молока с 1 ст.л. сахара, 3 ст.л. муки и дрожжей. Хорошо вымешиваем и оставляем на 15-20 минут.
2. В отдельной емкости соединяем яйца, остаток сахара, соль, ванильный сахар. Взбиваем венчиком.
3. Добавляем к яичной смеси опару, остаток молока и тыквенное пюре. Вымешиваем, постепенно добавляя муку.
4. Замешиваем мягкое тесто и оставляем в теплом месте под полотенцем на 1 час.
5. Тесто раскатываем в тонкий прямоугольник. Смазываем сливочным маслом.
6. Присыпаем сахаром, корицей, какао и измельченными орехами.
7. Складываем длинные края прямоугольника внутрь.
8. Разрезаем тесто на полоски.
9. Каждую полоску разрезаем вдоль пополам, не дорезая до конца и закручиваем обе части между собой.
10. Перекладываем булочки на застеленный пергаментом противень. Накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут.
11. Выпекаем при 180 градусах в течение 20-25 минут до золотистости.
12. Готовим глазурь. Сочетаем сахарную пудру и сливки, хорошо вымешиваем.
13. Поливаем булочки глазурью.
На OBOZ.UA есть много рецептов из тыквы: