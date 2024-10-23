Осенью начинается сезон самой ароматной выпечки и других блюд с тыквой. Именно этот продукт придает блюдам осеннее настроение, яркий цвет и чувство теплоты.

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Фудблогер с ником recepty przepisy в Instagram рассказала, как приготовить тыквенные булочки. Кулинар также поделилась секретом, что добавить в тесто, чтобы оно таяло во роту.

Ингредиенты для теста

Прессованные дрожжи – 35 гр

Теплое молоко – 200 мл

Сахар – 100 гр

Яйца – 2 шт

Соль – щепотка

Ванильный сахар – 15 гр

Тыквенное пюре – 130 гр

Сливочное масло растопленное – 80 гр

Мука – 540 гр

Дополнительные ингредиенты

Сливочное масло растопленное – 40 гр

Фундук жареный – 100 гр

Корица

Сахар

Какао

Ингредиенты для глазури

Сахарная пудра

Сливки

Способ приготовления

1.Готовим опару. Сочетаем в глубокой емкости 100 мл молока с 1 ст.л. сахара, 3 ст.л. муки и дрожжей. Хорошо вымешиваем и оставляем на 15-20 минут.

2. В отдельной емкости соединяем яйца, остаток сахара, соль, ванильный сахар. Взбиваем венчиком.

3. Добавляем к яичной смеси опару, остаток молока и тыквенное пюре. Вымешиваем, постепенно добавляя муку.

4. Замешиваем мягкое тесто и оставляем в теплом месте под полотенцем на 1 час.

5. Тесто раскатываем в тонкий прямоугольник. Смазываем сливочным маслом.

6. Присыпаем сахаром, корицей, какао и измельченными орехами.

7. Складываем длинные края прямоугольника внутрь.

8. Разрезаем тесто на полоски.

9. Каждую полоску разрезаем вдоль пополам, не дорезая до конца и закручиваем обе части между собой.

10. Перекладываем булочки на застеленный пергаментом противень. Накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут.

11. Выпекаем при 180 градусах в течение 20-25 минут до золотистости.

12. Готовим глазурь. Сочетаем сахарную пудру и сливки, хорошо вымешиваем.

13. Поливаем булочки глазурью.

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