Тыквенный пирог к чаю: как приготовить вкусный сезонный десерт
Пирог из тыквы – отличный вариант выпечки к чаю. Она навеивает настоящую амосферу тепла и семейного уюта в прохладные осенние дни. А для того, чтобы приготовить такую вкуностьс, вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.
Идея приготовления тыквенного пирога к чаю опубликована на странице фудблогера с ником valerikiry в Instagram. Обязательно добавьте имбирь и корицу.
Ингредиенты для теста:
- тыква – 90 г
- морковь – 90 г
- яйца – 2 шт.
- масло растительное – 140 г
- сахар – 100 г
- разрыхлитель – 10 г
- мука – 140 г
- корица, имбирь – 0,5 ч.л.
- щепотка соли
Ингредиенты для крема:
- сливочный творог – 200 г
- сахарная пудра – (2-3 ст.л.)
Способ приготовления:
1. К просеянной муке добавить щепотку соли, разрыхлитель, корицу, имбирь молотый.
2. Взбить яйца с сахаром до белой пышной массы. 3-4 минуты.
3. Добавить растительное масло. Перемешать.
4. Муку добавить в два приема. Тесто должно быть как густая сметана.
5. Добавить натертую на маленькую терку морковь и тыкву. Перемешать. (по желанию можно добавить орехи и изюм 50 г).
6. Выложить тесто в форму и отправить в разогретую духовку до 150-160 градусов на средний уровень без конвенции 40 минут.
7. Сделать крем (перемешать ингредиенты лопаткой до однородности) и нанести на пирог (только дождитесь, пока он остынет).
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