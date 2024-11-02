Пирог из тыквы – отличный вариант выпечки к чаю. Она навеивает настоящую амосферу тепла и семейного уюта в прохладные осенние дни. А для того, чтобы приготовить такую вкуностьс, вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.

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Идея приготовления тыквенного пирога к чаю опубликована на странице фудблогера с ником valerikiry в Instagram. Обязательно добавьте имбирь и корицу.

Ингредиенты для теста:

тыква – 90 г

морковь – 90 г

яйца – 2 шт.

масло растительное – 140 г

сахар – 100 г

разрыхлитель – 10 г

мука – 140 г

корица, имбирь – 0,5 ч.л.

щепотка соли

Ингредиенты для крема:

сливочный творог – 200 г

сахарная пудра – (2-3 ст.л.)

Способ приготовления:

1. К просеянной муке добавить щепотку соли, разрыхлитель, корицу, имбирь молотый.

2. Взбить яйца с сахаром до белой пышной массы. 3-4 минуты.

3. Добавить растительное масло. Перемешать.

4. Муку добавить в два приема. Тесто должно быть как густая сметана.

5. Добавить натертую на маленькую терку морковь и тыкву. Перемешать. (по желанию можно добавить орехи и изюм 50 г).

6. Выложить тесто в форму и отправить в разогретую духовку до 150-160 градусов на средний уровень без конвенции 40 минут.

7. Сделать крем (перемешать ингредиенты лопаткой до однородности) и нанести на пирог (только дождитесь, пока он остынет).

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