Украинская закосыченная паска: как приготовить пышное тесто
Закосиченная паска – это разновидность традиционной пасхальной выпечки, верх которой украшают плетеной косой из теста. Такой декор не только добавляет эстетики, но и делает паску настоящим украшением праздничного стола. Основой рецепта является классическое дрожжевое тесто с желтками, сливочным маслом и ароматной цитрусовой цедрой.
Идея приготовления украинского закосиченной паски опубликована на странице фудблогера valeria.matrokhina в Instagram.
Ингредиенты для опары:
- молоко – 200 мл.
- сахар – 2 ст.л.
- мука – 3 ст.л.
- свежие дрожжи – 35 г
Для теста:
- желтки – 5 шт.
- сахар – 150 г
- ванильный сахар или ванильный экстракт – 10 г
- соль – щепотка
- цедра апельсина – с 1 шт.
- цедра лимона – с 1 шт.
- бренди – 1 ст.л.
- сливочное масло – 100 г
- мука пшеничная – 500 г
- желток – 1 шт.
- молоко – 1 ст.л.
Для начинки:
- сухофрукты (изюм, клюква, курага, апельсиновые цукаты) – 120 г
- мука – 1 ст.л.
- алкоголь или апельсиновый сок или чай — 100 мл.
Способ приготовления:
1. Сухофрукты залейте кипятком на несколько минут, после чего промойте чистой водой. Затем выложите в миску и залейте жидкостью на выбор: ромом, коньяком, ликером, апельсиновым соком или теплым чаем.
2. Оставьте настаиваться на 1-2 часа, а по желанию – на ночь.
3. Перед добавлением в тесто: крупные кусочки нарежьте, обсушите бумажным полотенцем, обваляйте в муке. Это поможет равномерно распределить начинку в тесте.
4 В теплом молоке температурой примерно 35-39°C растворите сахар и дрожжи.
5. Добавьте муку и перемешайте до однородности. Накройте миску пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте на 20-40 минут. Опара должна подняться и покрыться легкой пенной шапкой.
6. Желтки разотрите с сахаром до светлой массы. Добавьте ванильный сахар, щепотку соли, цитрусовую цедру и бренди. Влейте готовую опару и перемешайте.
7. Постепенно введите муку и начните замешивать тесто. Добавьте мягкое сливочное масло и вымешивайте, пока масса не станет гладкой и эластичной.
8. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто в теплом месте примерно на 1,5-2 часа. Оно должно увеличиться в объеме почти вдвое.
9. После этого осторожно обомните его и добавьте подготовленные сухофрукты.
10. Отложите небольшую часть теста для декоративной косы. Основную массу выложите в форму для выпекания. Из отложенного теста сформируйте жгуты и сплетите косу, которой украсьте верх паски.
11. Оставьте кулич еще на 30-40 минут для повторного подъема.
6. Смешайте желток с молоком и смажьте поверхность кулича. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 170-180°C примерно 40-50 минут до румяной корочки.
