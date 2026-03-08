Закосиченная паска – это разновидность традиционной пасхальной выпечки, верх которой украшают плетеной косой из теста. Такой декор не только добавляет эстетики, но и делает паску настоящим украшением праздничного стола. Основой рецепта является классическое дрожжевое тесто с желтками, сливочным маслом и ароматной цитрусовой цедрой.

Идея приготовления украинского закосиченной паски опубликована на странице фудблогера valeria.matrokhina в Instagram.

Ингредиенты для опары:

молоко – 200 мл.

сахар – 2 ст.л.

мука – 3 ст.л.

свежие дрожжи – 35 г

Для теста:

желтки – 5 шт.

сахар – 150 г

ванильный сахар или ванильный экстракт – 10 г

соль – щепотка

цедра апельсина – с 1 шт.

цедра лимона – с 1 шт.

бренди – 1 ст.л.

сливочное масло – 100 г

мука пшеничная – 500 г

желток – 1 шт.

молоко – 1 ст.л.

Для начинки:

сухофрукты (изюм, клюква, курага, апельсиновые цукаты) – 120 г

мука – 1 ст.л.

алкоголь или апельсиновый сок или чай — 100 мл.

Способ приготовления:

1. Сухофрукты залейте кипятком на несколько минут, после чего промойте чистой водой. Затем выложите в миску и залейте жидкостью на выбор: ромом, коньяком, ликером, апельсиновым соком или теплым чаем.

2. Оставьте настаиваться на 1-2 часа, а по желанию – на ночь.

3. Перед добавлением в тесто: крупные кусочки нарежьте, обсушите бумажным полотенцем, обваляйте в муке. Это поможет равномерно распределить начинку в тесте.

4 В теплом молоке температурой примерно 35-39°C растворите сахар и дрожжи.

5. Добавьте муку и перемешайте до однородности. Накройте миску пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте на 20-40 минут. Опара должна подняться и покрыться легкой пенной шапкой.

6. Желтки разотрите с сахаром до светлой массы. Добавьте ванильный сахар, щепотку соли, цитрусовую цедру и бренди. Влейте готовую опару и перемешайте.

7. Постепенно введите муку и начните замешивать тесто. Добавьте мягкое сливочное масло и вымешивайте, пока масса не станет гладкой и эластичной.

8. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто в теплом месте примерно на 1,5-2 часа. Оно должно увеличиться в объеме почти вдвое.

9. После этого осторожно обомните его и добавьте подготовленные сухофрукты.

10. Отложите небольшую часть теста для декоративной косы. Основную массу выложите в форму для выпекания. Из отложенного теста сформируйте жгуты и сплетите косу, которой украсьте верх паски.

11. Оставьте кулич еще на 30-40 минут для повторного подъема.

6. Смешайте желток с молоком и смажьте поверхность кулича. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 170-180°C примерно 40-50 минут до румяной корочки.

