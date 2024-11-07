Бендерики – это традиционное блюдо украинской кухни в виде блинов, завернутых в треугольники с разнообразной начинкой и обжаренных на сковороде. Чаще для начинки в этом блюде используется мясо.

Видео дня

Как правильно приготовить бендерики, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. В качестве начинки она использовала курицу и грибы, этим придав блюду новый, интересный вкус. Теперь им будет точно смаковать вся семья.

Ингредиенты для блинов

Теплое молоко – 500 мл

Яйца – 3 шт

Сахар – 2 ст.л.

Мука – 1,5 стакана

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Соль – щепотка

Сливочное масло – для жарки

Ингредиенты для начинки

Грибы – 150 гр

Твердый сыр – 150 гр

Намазка или майонез

Куриное мясо – 150 гр

Лук – 1 шт

Способ приготовления

1. Готовим блины. Яйца совмещаем с сахаром и солью.

2. Постепенно добавляем просеянную муку. Хорошо перемешиваем с помощью венчика и вливаем чуть теплое молоко.

3. Перемешиваем в сочетание и в конце добавляем масло. Перемешиваем и оставляем тесто на 15 минут отдохнуть.

4. Если есть комочки – сбиваем блендером.

5. Разогреваем сковороду до очень горячего состояния. Бросаем кусочек масла и жарим блины с обеих сторон до готовности.

6. Для начинки жарим лук с мясом и грибами до готовности.

7. Каждый блинчик делим пополам, подгибаем один край и смазываем намазкой.

8. Выкладываем начинку и заворачиваем в треугольник.

9. Хвостик прячем внутрь бендерика.

10. По желанию, жарим бендерики на разогретой и смазанной сливочным маслом сковороде до золотистого цвета.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты блинов: