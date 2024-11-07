Украинские бендерики с курицей и грибами: что приготовить, чтобы понравилось всей семье
Бендерики – это традиционное блюдо украинской кухни в виде блинов, завернутых в треугольники с разнообразной начинкой и обжаренных на сковороде. Чаще для начинки в этом блюде используется мясо.
Как правильно приготовить бендерики, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. В качестве начинки она использовала курицу и грибы, этим придав блюду новый, интересный вкус. Теперь им будет точно смаковать вся семья.
Ингредиенты для блинов
- Теплое молоко – 500 мл
- Яйца – 3 шт
- Сахар – 2 ст.л.
- Мука – 1,5 стакана
- Масло растительное – 2-3 ст.л.
- Соль – щепотка
- Сливочное масло – для жарки
Ингредиенты для начинки
- Грибы – 150 гр
- Твердый сыр – 150 гр
- Намазка или майонез
- Куриное мясо – 150 гр
- Лук – 1 шт
Способ приготовления
1. Готовим блины. Яйца совмещаем с сахаром и солью.
2. Постепенно добавляем просеянную муку. Хорошо перемешиваем с помощью венчика и вливаем чуть теплое молоко.
3. Перемешиваем в сочетание и в конце добавляем масло. Перемешиваем и оставляем тесто на 15 минут отдохнуть.
4. Если есть комочки – сбиваем блендером.
5. Разогреваем сковороду до очень горячего состояния. Бросаем кусочек масла и жарим блины с обеих сторон до готовности.
6. Для начинки жарим лук с мясом и грибами до готовности.
7. Каждый блинчик делим пополам, подгибаем один край и смазываем намазкой.
8. Выкладываем начинку и заворачиваем в треугольник.
9. Хвостик прячем внутрь бендерика.
10. По желанию, жарим бендерики на разогретой и смазанной сливочным маслом сковороде до золотистого цвета.
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