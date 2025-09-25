Лучший домашний десерт без лишних заморочек – торт "Наполеон". Готовить его можно как из магазинного готового слоеного теста, а также просто из лаваша. Крем же лучше всего готовить классический – из заварного – из масла, молока и яиц.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего домашнего "Наполеона".

Ингредиенты:

Слоеное бездрожжевое тесто – 500 г

Яйца – 4 шт

Сахар – 200 г

Ванильный сахар – 10 г

Мука – 2 ст.л

Молоко – 500 мл

Масло сливочное – 150 г

Ягоды – по желанию

Способ приготовления:

1. Слоеное бездрожжевое тесто (500 г) режем на прямоугольники и выпекайте при 200°C до золотистого цвета.

2. Крем: в кастрюле смешайте 4 яйца, 200 г сахара, 10 г ванильного сахара, 2 ст.л муки, 500 мл молока. Поставьте на средний огонь и постоянно помешивайте, пока крем не загустеет. Снимите с плиты, добавьте 150 г сливочного масла и перемешайте до однородности. Крем получается мягкий, ванильный.

3. Дайте крему немного остыть и соберите торт: слой теста, крем, ягоды (по желанию) — и так далее. Верх можно посыпать крошкой от теста или просто залить кремом и выложить ягоды.

Готовый торт поставьте в холодильник хотя бы на 2 часа!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: