Даже самый простой овощной салат можно сделать гораздо интереснее с помощью удачной заправки. Сочетание апельсинового сока, двух видов горчицы и пармезана создает яркий вкус, который хорошо сочетается с различными продуктами. Такой соус легко приготовить за несколько минут, а его остатки можно хранить в холодильнике. Заправка пригодится как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

Идея приготовления универсальной заправки с апельсином опубликована на странице gotuemo z yanou в Instagram.

Ингредиенты:

апельсин – цедра 1 плода

апельсиновый сок – 3 ст.л.

дижонская горчица – 1 ч.л.

горчица обычная – 1 ст.л.

оливковое масло – 100 мл.

пармезан – 2 ст.л. мелко натертого

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тщательно вымойте апельсин, снимите с него цедру и выжмите необходимое количество сока.

2. В глубокую миску добавьте апельсиновый сок, цедру, дижонскую и обычную горчицу.

3. Влейте оливковое масло, добавьте натертый пармезан, соль и черный молотый перец.

4. Взбейте смесь венчиком или тщательно перемешайте до образования однородной эмульсии.

5. Перелейте готовую заправку в чистую баночку или соусник.

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