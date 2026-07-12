Универсальная заправка с апельсином и горчицей: идеальное дополнение к любым салатам

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
171
Универсальная заправка с апельсином и горчицей: идеальное дополнение к любым салатам
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Даже самый простой овощной салат можно сделать гораздо интереснее с помощью удачной заправки. Сочетание апельсинового сока, двух видов горчицы и пармезана создает яркий вкус, который хорошо сочетается с различными продуктами. Такой соус легко приготовить за несколько минут, а его остатки можно хранить в холодильнике. Заправка пригодится как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

Идея приготовления универсальной заправки с апельсином опубликована на странице gotuemo z yanou в Instagram.

Универсальная заправка с апельсином и горчицей: идеальное дополнение к любым салатам

Ингредиенты:

  • апельсин – цедра 1 плода
  • апельсиновый сок – 3 ст.л.
  • дижонская горчица – 1 ч.л.
  • горчица обычная – 1 ст.л.
  • оливковое масло – 100 мл.
  • пармезан – 2 ст.л. мелко натертого
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Универсальная заправка с апельсином и горчицей: идеальное дополнение к любым салатам

1. Тщательно вымойте апельсин, снимите с него цедру и выжмите необходимое количество сока.

2. В глубокую миску добавьте апельсиновый сок, цедру, дижонскую и обычную горчицу.

Универсальная заправка с апельсином и горчицей: идеальное дополнение к любым салатам

3. Влейте оливковое масло, добавьте натертый пармезан, соль и черный молотый перец.

Универсальная заправка с апельсином и горчицей: идеальное дополнение к любым салатам

4. Взбейте смесь венчиком или тщательно перемешайте до образования однородной эмульсии.

5. Перелейте готовую заправку в чистую баночку или соусник.

Универсальная заправка с апельсином и горчицей: идеальное дополнение к любым салатам

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