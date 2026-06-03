Хрустящая корочка и сочная серединка – именно за это многие любят блюда в кляре. Но часто случается так, что смесь плохо держится на продуктах или отпадает во время жарки. Решить проблему поможет простой луковый кляр, который подходит для мяса, рыбы и печени. Он легко готовится из доступных ингредиентов и обеспечивает аппетитную золотистую корочку.

Идея приготовления универсального лукового кляра опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

лук – 2 средние луковицы

яйца – 2 шт.

мука – 3-4 ст.л.

майонез – 1 ст.л.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук очистите и измельчите до однородной массы с помощью блендера или кухонного измельчителя.

2. Переложите луковую массу в глубокую миску. Добавьте яйца и майонез, после чего тщательно перемешайте до однородной консистенции.

3. Постепенно всыпайте муку, постоянно перемешивая. Готовый кляр должен напоминать густую сметану. Если смесь получилась слишком жидкой, можно добавить еще немного муки.

4. Посолите и поперчите массу по вкусу. Еще раз хорошо перемешайте все компоненты.

5. Подготовленные кусочки мяса, рыбы или печени окуните в кляр так, чтобы он полностью покрывал поверхность продуктов.

6. Обжаривайте на хорошо разогретой сковороде с маслом на среднем огне до появления равномерной золотистой корочки с обеих сторон.

7. Такой универсальный луковый кляр пригодится для многих домашних блюд. Он поможет сделать даже простые продукты более сочными, ароматными и аппетитными. Именно поэтому рецепт стоит сохранить для ежедневного меню и быстрых семейных обедов.

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