Нежный крем пломбир уже давно стал одним из самых популярных вариантов для домашних тортов. Его ценят за легкую текстуру, стабильность и вкус, напоминающий мороженое. Такой крем хорошо сочетается с различными бисквитами и шоколадными основаниями, поэтому его часто называют универсальным. Приготовление не требует сложных техник, а результат получается стабильно удачным даже у новичков. Именно поэтому крем пломбир всё чаще используют в домашней выпечке для праздничных десертов.

Идея приготовления универсального домашнего крема для тортов опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 700 мл.

сахар – 200 г

яйца – 6 шт.

кукурузный крахмал – 80 г

сливочное масло – 180 г

сливки 33% – 400 мл.

Способ приготовления:

1. В кастрюлю налейте молоко и доведите его до кипения на среднем огне. Отдельно в миске взбейте яйца с сахаром и кукурузным крахмалом до однородной массы без комочков.

2. Когда молоко нагреется, постепенно влейте его в яичную смесь, постоянно перемешивая венчиком. Делать это нужно медленно, чтобы яйца не свернулись.

3. Перелейте полученную массу обратно в кастрюлю и варите на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения. Крем должен стать густым и гладким.

4. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и перемешайте до его полного растворения. Для более нежной текстуры можно взбить массу блендером.

5. Перелейте крем в миску, накройте пищевой пленкой вплотную и оставьте до полного остывания до комнатной температуры.

6. Отдельно взбейте холодные сливки до устойчивых пиков. Постепенно добавьте охлажденную заварную основу во взбитые сливки и аккуратно перемешайте до однородности.

7. Готовый крем пломбир можно использовать для прослоек тортов, пирогов и других десертов. Он хорошо держит форму и подходит для различных видов выпечки.

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