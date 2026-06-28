Универсальный крем пломбир для любимых тортов: очень легко приготовить
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Нежный крем пломбир уже давно стал одним из самых популярных вариантов для домашних тортов. Его ценят за легкую текстуру, стабильность и вкус, напоминающий мороженое. Такой крем хорошо сочетается с различными бисквитами и шоколадными основаниями, поэтому его часто называют универсальным. Приготовление не требует сложных техник, а результат получается стабильно удачным даже у новичков. Именно поэтому крем пломбир всё чаще используют в домашней выпечке для праздничных десертов.
Идея приготовления универсального домашнего крема для тортов опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- молоко – 700 мл.
- сахар – 200 г
- яйца – 6 шт.
- кукурузный крахмал – 80 г
- сливочное масло – 180 г
- сливки 33% – 400 мл.
Способ приготовления:
1. В кастрюлю налейте молоко и доведите его до кипения на среднем огне. Отдельно в миске взбейте яйца с сахаром и кукурузным крахмалом до однородной массы без комочков.
2. Когда молоко нагреется, постепенно влейте его в яичную смесь, постоянно перемешивая венчиком. Делать это нужно медленно, чтобы яйца не свернулись.
3. Перелейте полученную массу обратно в кастрюлю и варите на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения. Крем должен стать густым и гладким.
4. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и перемешайте до его полного растворения. Для более нежной текстуры можно взбить массу блендером.
5. Перелейте крем в миску, накройте пищевой пленкой вплотную и оставьте до полного остывания до комнатной температуры.
6. Отдельно взбейте холодные сливки до устойчивых пиков. Постепенно добавьте охлажденную заварную основу во взбитые сливки и аккуратно перемешайте до однородности.
7. Готовый крем пломбир можно использовать для прослоек тортов, пирогов и других десертов. Он хорошо держит форму и подходит для различных видов выпечки.
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