Универсальный маринад для запеченной рыбы: с медом и соевым соусом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
414
Универсальный маринад для запеченной рыбы: с медом и соевым соусом
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Если хочется приготовить рыбу, которая будет нежной внутри и будет иметь аппетитную корочку, стоит обратить внимание на простой маринад с цитрусовыми нотками. Благодаря лимону рыба приобретает свежий вкус, мед добавляет легкую сладость, а горчица и соевый соус делают аромат более выразительным. В результате получается сбалансированный маринад, который подходит для большинства популярных сортов рыбы.

Идея приготовления универсального маринада для запеченной рыбы опубликована на странице фудблогера valeriia.moroz в Instagram.

Универсальный маринад для запеченной рыбы: с медом и соевым соусом

Ингредиенты:

  • лимонная цедра – из 1 лимона
  • лимонный сок – из 1/2 лимона
  • горчица зернистая – 1 ст.л.
  • горчица классическая – 1 ст.л.
  • соевый соус – 1 ч.л.
  • масло – 1 ст.л.
  • мед – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Универсальный маринад для запеченной рыбы: с медом и соевым соусом

1. Натрите цедру одного лимона на мелкой терке и выжмите сок из половины плода.

2. В небольшой миске соедините лимонную цедру, лимонный сок, зернистую и классическую горчицу. Добавьте соевый соус, мед и масло.

Универсальный маринад для запеченной рыбы: с медом и соевым соусом

3. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции. Маринад должен получиться густым и ароматным.

4. Подготовленную рыбу со всех сторон смажьте маринадом или переложите в емкость и равномерно распределите смесь по поверхности.

Универсальный маринад для запеченной рыбы: с медом и соевым соусом

5. Оставьте рыбу мариноваться на 30-60 минут. За это время она успеет впитать ароматы и станет более сочной после приготовления.

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