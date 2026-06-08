Если хочется приготовить рыбу, которая будет нежной внутри и будет иметь аппетитную корочку, стоит обратить внимание на простой маринад с цитрусовыми нотками. Благодаря лимону рыба приобретает свежий вкус, мед добавляет легкую сладость, а горчица и соевый соус делают аромат более выразительным. В результате получается сбалансированный маринад, который подходит для большинства популярных сортов рыбы.

Идея приготовления универсального маринада для запеченной рыбы опубликована на странице фудблогера valeriia.moroz в Instagram.

Ингредиенты:

лимонная цедра – из 1 лимона

лимонный сок – из 1/2 лимона

горчица зернистая – 1 ст.л.

горчица классическая – 1 ст.л.

соевый соус – 1 ч.л.

масло – 1 ст.л.

мед – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Натрите цедру одного лимона на мелкой терке и выжмите сок из половины плода.

2. В небольшой миске соедините лимонную цедру, лимонный сок, зернистую и классическую горчицу. Добавьте соевый соус, мед и масло.

3. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции. Маринад должен получиться густым и ароматным.

4. Подготовленную рыбу со всех сторон смажьте маринадом или переложите в емкость и равномерно распределите смесь по поверхности.

5. Оставьте рыбу мариноваться на 30-60 минут. За это время она успеет впитать ароматы и станет более сочной после приготовления.

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