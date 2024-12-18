Утиные ножки в гранатовом соусе с яблоками: блюдо станет коронным на новогоднем столе

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Утиные ножки в гранатовом соусе с яблоками: блюдо станет коронным на новогоднем столе

Если вы не хотите готовить целую утку на праздники, можно приготовить только ее самую популярную часть – ножки. Это основное блюдо требует гораздо меньше внимания, чем приготовление всей птицы, и каждый член семьи может получить свой любимый кусок.

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Как приготовить утиные ножки, в Instagram рассказала шеф-повар Ольга Рябенко. Она утверждает, что это блюдо станет коронным на новогоднем столе.

Утиные ножки в гранатовом соусе с яблоками: блюдо станет коронным на новогоднем столе

Ингредиенты

  • Утиные ножки – 6 шт
  • Соус наршараб – 100 мл
  • Соевый соус – 60 мл
  • Масло растительное – 2-3 ст.л.
  • Чеснок – 2-3 зуб
  • Крахмал кукурузный – 1 ст.л.+1 ст.л. воды
  • Зерна граната
  • Яблоки – 2 шт
  • Соль
  • Перец
  • Тимьян

Способ приготовления

1. Смешиваем наршараб, соевый соус, растительное масло и чеснок.

2. Добавляем крахмал, разбавленный с водой.

Утиные ножки в гранатовом соусе с яблоками: блюдо станет коронным на новогоднем столе

3. Утиные ножки положить в миску и залить маринадом. Оставить на час в холодильнике (можно на дольше).

4. Замаринованные ножки перекладываем в форму для запекания, заливаем маринадом, добавляем одно нарезанное яблоко и несколько веточек тимьяна.

Утиные ножки в гранатовом соусе с яблоками: блюдо станет коронным на новогоднем столе

5. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.

6. Достать ножки и соками и соусом, в котором готовится, убрать чабрец и добавить еще одно порезанное яблоко. Поставить обратно в духовку. Запекать еще 15 минут.

Утиные ножки в гранатовом соусе с яблоками: блюдо станет коронным на новогоднем столе

7. Перед подачей добавить зерна граната и по желанию украсить розмарином.

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