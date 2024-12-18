Если вы не хотите готовить целую утку на праздники, можно приготовить только ее самую популярную часть – ножки. Это основное блюдо требует гораздо меньше внимания, чем приготовление всей птицы, и каждый член семьи может получить свой любимый кусок.

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Как приготовить утиные ножки, в Instagram рассказала шеф-повар Ольга Рябенко. Она утверждает, что это блюдо станет коронным на новогоднем столе.

Ингредиенты

Утиные ножки – 6 шт

Соус наршараб – 100 мл

Соевый соус – 60 мл

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Чеснок – 2-3 зуб

Крахмал кукурузный – 1 ст.л.+1 ст.л. воды

Зерна граната

Яблоки – 2 шт

Соль

Перец

Тимьян

Способ приготовления

1. Смешиваем наршараб, соевый соус, растительное масло и чеснок.

2. Добавляем крахмал, разбавленный с водой.

3. Утиные ножки положить в миску и залить маринадом. Оставить на час в холодильнике (можно на дольше).

4. Замаринованные ножки перекладываем в форму для запекания, заливаем маринадом, добавляем одно нарезанное яблоко и несколько веточек тимьяна.

5. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.

6. Достать ножки и соками и соусом, в котором готовится, убрать чабрец и добавить еще одно порезанное яблоко. Поставить обратно в духовку. Запекать еще 15 минут.

7. Перед подачей добавить зерна граната и по желанию украсить розмарином.

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