Утиные ножки в гранатовом соусе с яблоками: блюдо станет коронным на новогоднем столе
Если вы не хотите готовить целую утку на праздники, можно приготовить только ее самую популярную часть – ножки. Это основное блюдо требует гораздо меньше внимания, чем приготовление всей птицы, и каждый член семьи может получить свой любимый кусок.
Как приготовить утиные ножки, в Instagram рассказала шеф-повар Ольга Рябенко. Она утверждает, что это блюдо станет коронным на новогоднем столе.
Ингредиенты
- Утиные ножки – 6 шт
- Соус наршараб – 100 мл
- Соевый соус – 60 мл
- Масло растительное – 2-3 ст.л.
- Чеснок – 2-3 зуб
- Крахмал кукурузный – 1 ст.л.+1 ст.л. воды
- Зерна граната
- Яблоки – 2 шт
- Соль
- Перец
- Тимьян
Способ приготовления
1. Смешиваем наршараб, соевый соус, растительное масло и чеснок.
2. Добавляем крахмал, разбавленный с водой.
3. Утиные ножки положить в миску и залить маринадом. Оставить на час в холодильнике (можно на дольше).
4. Замаринованные ножки перекладываем в форму для запекания, заливаем маринадом, добавляем одно нарезанное яблоко и несколько веточек тимьяна.
5. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.
6. Достать ножки и соками и соусом, в котором готовится, убрать чабрец и добавить еще одно порезанное яблоко. Поставить обратно в духовку. Запекать еще 15 минут.
7. Перед подачей добавить зерна граната и по желанию украсить розмарином.
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