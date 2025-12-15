Утка в духовке, как из печи: делимся рецептом на праздники
Именно утку чаще всего готовят на зимние праздники. Самым вкусным мясо получается в печи. Но если так приготовить мясо у вас нет возможности – воспользуйтесь следующим рецептом.
Идея приготовления запеченной утки, как из печи, опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- утка – 2,5 кг.
- соль, перец по вкусу
- копченая паприка
- 1 большой апельсин
- 1 лук, розмарин.
- чеснок – 2-3 зубочка
- соевый соус – 120 мл.
- вино сухое красное – 150 мл.
Способ приготовления:
1. Утку нарезать порционно.
2. Вымочить несколько часов в воде.
3. Поперчить по вкусу, добавить копченую паприку и обжарить до золотистого цвета.
4. На дно гусятницы выложить апельсин, лук и веточку розмарина.
5. Добавить обжаренные кусочки утки.
6. Залить соевым соусом и сухим вином.
7. Поставить сначала на один час при температуре 200 градусов, а затем и еще на два при температуре 160 градусов.
