Именно утку чаще всего готовят на зимние праздники. Самым вкусным мясо получается в печи. Но если так приготовить мясо у вас нет возможности – воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления запеченной утки, как из печи, опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

утка – 2,5 кг.

соль, перец по вкусу

копченая паприка

1 большой апельсин

1 лук, розмарин.

чеснок – 2-3 зубочка

соевый соус – 120 мл.

вино сухое красное – 150 мл.

Способ приготовления:

1. Утку нарезать порционно.

2. Вымочить несколько часов в воде.

3. Поперчить по вкусу, добавить копченую паприку и обжарить до золотистого цвета.

4. На дно гусятницы выложить апельсин, лук и веточку розмарина.

5. Добавить обжаренные кусочки утки.

6. Залить соевым соусом и сухим вином.

7. Поставить сначала на один час при температуре 200 градусов, а затем и еще на два при температуре 160 градусов.

