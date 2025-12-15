Утка в духовке, как из печи: делимся рецептом на праздники

Именно утку чаще всего готовят на зимние праздники. Самым вкусным мясо получается в печи. Но если так приготовить мясо у вас нет возможности – воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления запеченной утки, как из печи, опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • утка – 2,5 кг.
  • соль, перец по вкусу
  • копченая паприка
  • 1 большой апельсин
  • 1 лук, розмарин.
  • чеснок – 2-3 зубочка
  • соевый соус – 120 мл.
  • вино сухое красное – 150 мл.

Способ приготовления:

1. Утку нарезать порционно.

2. Вымочить несколько часов в воде.

3. Поперчить по вкусу, добавить копченую паприку и обжарить до золотистого цвета.

4. На дно гусятницы выложить апельсин, лук и веточку розмарина.

5. Добавить обжаренные кусочки утки.

6. Залить соевым соусом и сухим вином.

7. Поставить сначала на один час при температуре 200 градусов, а затем и еще на два при температуре 160 градусов.

