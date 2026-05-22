Пухлые домашние оладьи – один из самых простых вариантов для завтрака или быстрого десерта к чаю. Главный секрет удачной текстуры – правильная консистенция теста и несколько простых деталей во время приготовления. Такие оладьи получаются мягкими внутри, румяными снаружи и хорошо держат форму. А кусочек шоколада внутри делает вкус еще интереснее и нежнее.

Идея приготовления идеально воздушных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

сахар – 1 ст.л.

ванильный сахар – 1 ч.л.

соль – щепотка

кефир – 350 мл.

мука – 300 г

сода – 1 ч.л.

шоколад – 1 плитка

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Разбейте яйцо в глубокую миску. Добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте венчиком до однородности.

2. Влейте кефир комнатной температуры – это один из главных секретов пышных оладий. Постепенно всыпьте муку и замешайте густое тесто без комочков.

3. В конце добавьте соду и быстро перемешайте массу.

4. Накройте миску пищевой пленкой или полотенцем и оставьте тесто примерно на 15 минут. За это время сода начнет работать, а тесто станет более воздушным.

5. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. В центр каждой оладьи положите кусочек шоколада и сверху добавьте еще немного теста, чтобы начинка полностью закрылась.

6. Жарьте оладьи на небольшом огне до золотистой корочки с обеих сторон. Важно не спешить, чтобы тесто хорошо пропеклось внутри, а шоколад успел растаять.

Подавайте воздушные оладьи теплыми. Они прекрасно сочетаются со сметаной, медом, ягодами или просто с чашкой чая или кофе.

