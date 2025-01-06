Для того чтобы куриные голени получились мягкими и сочными, запекать их нужно в соусе. Для этого идеально подходят апельсины – они придадут приятную кислинку и сладость. Также прекрасно дополнят вкус чеснока и розмарина.

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Идея приготовления сочной запеченной курицы и апельсинового соуса опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instgaram. К такому мясу подойдет любой гарнир.

Ингредиенты:

куриные бедра – 4-6 шт.

апельсины – 2 шт.

соевый соус – 2 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

чеснок – 3-4 зубчика

соль – 1 ч.л.

черный перец молотый – 1/2 ч.л.

розмарин – 2 ветки

Способ приготовления:

1. Вымытые куриные бедра выложить в форму для запекания. Положить розмарин.

2. В отдельную миску выжать сок одного апельсина, добавляем соевый соус, сахар, соль, перец и чеснок.

3. Размешать до растворения сахара и залить курицу.

4. Поставить в холодильник на 1-2 часа промариновать.

5. Вынуть из холодильника, положить порезанный апельсин, накрыть фольгой и выпекать при температуре 200 градусов до готовности курицы.

6. Когда курица почти готова – снять фольгу и дать подрумяниться, поливая соусом, в котором жарится мясо.

7. Подавать с гарниром.

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