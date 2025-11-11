В холоде или при комнатной температуре: где лучше собирать яйца, чтобы они не испортились

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
108
В холоде или при комнатной температуре: где лучше собирать яйца, чтобы они не испортились

Продолжительность свежести яиц зависит от условий хранения и обработки перед продажей. Правильное размещение и температура помогают сохранить вкус и продлить срок годности. В холодильнике яйца могут оставаться свежими до 3-5 недель, если соблюдать несколько простых правил. При комнатной температуре при условии прохладного помещения до +18 °C они остаются свежими до двух недель.

Редакция FoodOboz расскажет об оптимальных способах хранения яиц.

В холоде или при комнатной температуре: где лучше собирать яйца, чтобы они не испортились

Хранение яиц в холодильнике: что важно учесть

Холодильник позволяет максимально продлить срок свежести яиц. Для этого важно:

  • держать яйца в специальном контейнере или оригинальной упаковке;
  • размещать на средней полке, а не на дверце, где температура нестабильна;
  • хранить тупым концом вверх, чтобы желток оставался по центру.

Мытье яиц перед хранением в холодильнике не рекомендуется. Вода смывает естественный защитный слой, что ускоряет порчу.

В холоде или при комнатной температуре: где лучше собирать яйца, чтобы они не испортились

Хранение яиц вне холодильника

В помещениях с температурой до +18 °C яйца можно хранить на кухонной полке или в кладовке. В таких условиях они остаются свежими до двух недель. Важно избегать:

  • прямых солнечных лучей;
  • мест возле плиты или батареи;
  • резких перепадов температуры.
В холоде или при комнатной температуре: где лучше собирать яйца, чтобы они не испортились

Во многих европейских странах яйца продаются и хранятся без холодильника, поскольку их не моют перед продажей. Естественная оболочка сохраняет защитные свойства.

Выбор способа хранения в зависимости от типа яиц

Домашние или фермерские яйца, которые не мылись, хранятся при комнатной температуре.

Магазинные яйца, обработанные санитарно, нуждаются в холодильнике. Обработка удаляет естественную пленку, защищающую яйцо от бактерий и потери свежести.

Советы для длительного сохранения свежести

В холоде или при комнатной температуре: где лучше собирать яйца, чтобы они не испортились

1. Использовать картонные упаковки вместо пластиковых контейнеров.

2. Проверять свежесть методом погружения в воду: свежее опускается, старое всплывает.

3. Не хранить рядом с продуктами с сильным запахом, например, рыбой, чесноком или сыром.

Правильная температура и место хранения яйца сохраняют свежими и вкусными. Соблюдение простых правил обеспечивает длительный срок годности и сохраняет природные свойства продукта.

В холоде или при комнатной температуре: где лучше собирать яйца, чтобы они не испортились

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты