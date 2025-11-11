Продолжительность свежести яиц зависит от условий хранения и обработки перед продажей. Правильное размещение и температура помогают сохранить вкус и продлить срок годности. В холодильнике яйца могут оставаться свежими до 3-5 недель, если соблюдать несколько простых правил. При комнатной температуре при условии прохладного помещения до +18 °C они остаются свежими до двух недель.

Редакция FoodOboz расскажет об оптимальных способах хранения яиц.

Хранение яиц в холодильнике: что важно учесть

Холодильник позволяет максимально продлить срок свежести яиц. Для этого важно:

держать яйца в специальном контейнере или оригинальной упаковке;

размещать на средней полке, а не на дверце, где температура нестабильна;

хранить тупым концом вверх, чтобы желток оставался по центру.

Мытье яиц перед хранением в холодильнике не рекомендуется. Вода смывает естественный защитный слой, что ускоряет порчу.

Хранение яиц вне холодильника

В помещениях с температурой до +18 °C яйца можно хранить на кухонной полке или в кладовке. В таких условиях они остаются свежими до двух недель. Важно избегать:

прямых солнечных лучей;

мест возле плиты или батареи;

резких перепадов температуры.

Во многих европейских странах яйца продаются и хранятся без холодильника, поскольку их не моют перед продажей. Естественная оболочка сохраняет защитные свойства.

Выбор способа хранения в зависимости от типа яиц

Домашние или фермерские яйца, которые не мылись, хранятся при комнатной температуре.

Магазинные яйца, обработанные санитарно, нуждаются в холодильнике. Обработка удаляет естественную пленку, защищающую яйцо от бактерий и потери свежести.

Советы для длительного сохранения свежести

1. Использовать картонные упаковки вместо пластиковых контейнеров.

2. Проверять свежесть методом погружения в воду: свежее опускается, старое всплывает.

3. Не хранить рядом с продуктами с сильным запахом, например, рыбой, чесноком или сыром.

Правильная температура и место хранения яйца сохраняют свежими и вкусными. Соблюдение простых правил обеспечивает длительный срок годности и сохраняет природные свойства продукта.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: