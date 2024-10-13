Бисквит – это основа многих тортов и десертов. Хозяйки, занимающиеся выпечкой, обязательно имеют в своем арсенале несколько его рецептов. Перед началом приготовления они, как правило, выбирают требующий наименьших усилий.

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Рецептом именно такого бисквита поделилась в Instagram фудблогер с ником diali cooking. Она рассказала, как приготовить идеальную ванильную основу для десертов, использовав только 3 яйца.

Ингредиенты

Яйца – 3 шт

Сахар – 100 гр

Мука – 125 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Масло растительное – 35 мл

Сублимированные ягоды

Способ приготовления

1.Яйца взбиваем с сахаром до очень пышной массы, минимум 10 минут, чтобы хорошо поднялась масса.

2. Осторожно просеиваем муку с разрыхлителем и перемешиваем лопаткой.

3. Добавляем масло и перемешиваем.

4. Добавляем сублимированные ягоды.

5. Переводим в форму и выпекаем в течение 25-30 минут при 170 градусах.

6. Охлаждаем и заворачиваем в пищевую пленку.

7. Отправляем в холодильник в сутки и только после этого используем по назначению.

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