Ванильный бисквит всего на три яйца: очень удачный рецепт, который получится у каждого
Бисквит – это основа многих тортов и десертов. Хозяйки, занимающиеся выпечкой, обязательно имеют в своем арсенале несколько его рецептов. Перед началом приготовления они, как правило, выбирают требующий наименьших усилий.
Рецептом именно такого бисквита поделилась в Instagram фудблогер с ником diali cooking. Она рассказала, как приготовить идеальную ванильную основу для десертов, использовав только 3 яйца.
Ингредиенты
- Яйца – 3 шт
- Сахар – 100 гр
- Мука – 125 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Масло растительное – 35 мл
- Сублимированные ягоды
Способ приготовления
1.Яйца взбиваем с сахаром до очень пышной массы, минимум 10 минут, чтобы хорошо поднялась масса.
2. Осторожно просеиваем муку с разрыхлителем и перемешиваем лопаткой.
3. Добавляем масло и перемешиваем.
4. Добавляем сублимированные ягоды.
5. Переводим в форму и выпекаем в течение 25-30 минут при 170 градусах.
6. Охлаждаем и заворачиваем в пищевую пленку.
7. Отправляем в холодильник в сутки и только после этого используем по назначению.
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