Этим летом обязательно стоит приготовить на зиму джем из дыни. Это очень оригинальный и интересный по вкусу десерт, который с удовольствием будут есть все ваши родные. Можно подавать в самостоятельном виде или использовать в качестве начинки.

Идея приготовления домашнего джема из дыни опубликована на странице КОНСЕРВАЦИЯ НА ЗИМУ, КУЛИНАРИЯ, ПЛЯЦИКИ в Facebook.

Ингредиенты:

дыня – 1 кг.

лимон – 1 шт.

сахар – 500 г

Способ приготовления:

1. Дыню почистить от кожуры.

2. Порезать небольшими кубиками, потереть в нее цедру и добавить весь сок из лимона.

3. Добавить сахар.

4. Все хорошо перемешать.

5. Оставить на 30 минут, чтобы сахар хорошо растворился.

6. Варить варенье на небольшом огне, хорошо помешивая.

7. Выложить в стерилизованные банки и, когда остынет, хранить на зиму.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: