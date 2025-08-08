Варенье, которое не купишь в магазине: как приготовить вкусный домашний джем из дыни

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
171
Варенье, которое не купишь в магазине: как приготовить вкусный домашний джем из дыни

Этим летом обязательно стоит приготовить на зиму джем из дыни. Это очень оригинальный и интересный по вкусу десерт, который с удовольствием будут есть все ваши родные. Можно подавать в самостоятельном виде или использовать в качестве начинки.

Идея приготовления домашнего джема из дыни опубликована на странице КОНСЕРВАЦИЯ НА ЗИМУ, КУЛИНАРИЯ, ПЛЯЦИКИ в Facebook.

Варенье, которое не купишь в магазине: как приготовить вкусный домашний джем из дыни

Ингредиенты:

  • дыня – 1 кг.
  • лимон – 1 шт.
  • сахар – 500 г

Способ приготовления:

Варенье, которое не купишь в магазине: как приготовить вкусный домашний джем из дыни

1. Дыню почистить от кожуры.

2. Порезать небольшими кубиками, потереть в нее цедру и добавить весь сок из лимона.

Варенье, которое не купишь в магазине: как приготовить вкусный домашний джем из дыни

3. Добавить сахар.

4. Все хорошо перемешать.

5. Оставить на 30 минут, чтобы сахар хорошо растворился.

Варенье, которое не купишь в магазине: как приготовить вкусный домашний джем из дыни

6. Варить варенье на небольшом огне, хорошо помешивая.

7. Выложить в стерилизованные банки и, когда остынет, хранить на зиму.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты