Вареники будут значительно вкуснее: как приготовить на сковородке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Вареники будут значительно вкуснее: как приготовить на сковородке

Если хочется приготовить что-то домашнее, сытное и по-настоящему вкусное – вареники в сливочном соусе с грибами станут отличным выбором. Это блюдо, которое можно подать как на семейный ужин, так и на праздничный стол. Нежный соус из сливок делает вареники особенно мягкими, а обжаренные грибы добавляют насыщенного аромата. Блюдо готовится просто, а результат всегда получается ресторанным.

Идея приготовления вареников в срусе на сковородке опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Вареники будут значительно вкуснее: как приготовить на сковородке

Ингредиенты:

  • вареники с картофелем и грибами – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • шампиньоны – 250 г
  • масло – 2–3 ст.л.
  • сливочное масло – 40 г
  • сливки (20% жирности) – 300 мл.
  • вода – 100-150 мл.
  • сырокопченый бекон – по желанию
  • зелень – для подачи
  • соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Вареники будут значительно вкуснее: как приготовить на сковородке

1. Очистите и нарежьте лук. Обжарьте его на растительном масле до прозрачности, затем добавьте нарезанные шампиньоны и готовьте до золотистого цвета.

2. Посолите, поперчите, перемешайте и переложите в миску.

Вареники будут значительно вкуснее: как приготовить на сковородке

3. В той же сковороде растопите сливочное масло, при необходимости долейте немного масла.

4. Выложите вареники и обжарьте со всех сторон до аппетитной корочки. Добавьте к ним обжаренные грибы с луком, влейте сливки, приправьте солью и перцем.

Вареники будут значительно вкуснее: как приготовить на сковородке

5. Перемешайте, накройте крышкой и тушите на малом огне примерно 10–15 минут. Если соус получается слишком густым, долейте немного воды.

Вареники будут значительно вкуснее: как приготовить на сковородке

6. Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью. Для более выраженного вкуса можно добавить поджаренный сырокопченый бекон. Вареники в сливочном соусе получаются настолько нежными, что их непременно захочется приготовить снова.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты