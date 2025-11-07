Если хочется приготовить что-то домашнее, сытное и по-настоящему вкусное – вареники в сливочном соусе с грибами станут отличным выбором. Это блюдо, которое можно подать как на семейный ужин, так и на праздничный стол. Нежный соус из сливок делает вареники особенно мягкими, а обжаренные грибы добавляют насыщенного аромата. Блюдо готовится просто, а результат всегда получается ресторанным.

Идея приготовления вареников в срусе на сковородке опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

вареники с картофелем и грибами – 500 г

лук – 1 шт.

шампиньоны – 250 г

масло – 2–3 ст.л.

сливочное масло – 40 г

сливки (20% жирности) – 300 мл.

вода – 100-150 мл.

сырокопченый бекон – по желанию

зелень – для подачи

соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистите и нарежьте лук. Обжарьте его на растительном масле до прозрачности, затем добавьте нарезанные шампиньоны и готовьте до золотистого цвета.

2. Посолите, поперчите, перемешайте и переложите в миску.

3. В той же сковороде растопите сливочное масло, при необходимости долейте немного масла.

4. Выложите вареники и обжарьте со всех сторон до аппетитной корочки. Добавьте к ним обжаренные грибы с луком, влейте сливки, приправьте солью и перцем.

5. Перемешайте, накройте крышкой и тушите на малом огне примерно 10–15 минут. Если соус получается слишком густым, долейте немного воды.

6. Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью. Для более выраженного вкуса можно добавить поджаренный сырокопченый бекон. Вареники в сливочном соусе получаются настолько нежными, что их непременно захочется приготовить снова.

