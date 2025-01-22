Вареники с вишнями и творогом: как приготовить цветное тесто

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Вареники с вишнями и творогом: как приготовить цветное тесто

Приготовление вареников – это всегда удачная идея, ведь это национальное блюдо очень вкусное и многогранное. Их можно есть в качестве основного блюда, или приготовить на завтрак, используя самые разные начинки.

Видео дня

Фудблогер с ником katia cooking в Instagram показала, как она готовит вареники с вишней. Кулинар отмечает, что своим внешним видом вареники заставят себя попробовать.

Вареники с вишнями и творогом: как приготовить цветное тесто

Ингредиенты

  • Вишневый сок – 400 мл
  • Мука – 470 гр
  • Сахар – 70 гр
  • Сливочное масло – 65 гр

Ингредиенты для начинки

  • Творог – 250 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Ваниль – ½ ч.л.
  • Сахар по вкусу
  • Вишни – по 1 шт на вареник

Способ приготовления

1. Готовим тесто. Вишневый сок вливаем в сотейник, добавляем масло и сахар и доводим до кипения.

Вареники с вишнями и творогом: как приготовить цветное тесто

2. Сразу снимаем с нагрева и всыпаем в два подхода половину муки и хорошо перемешиваем деревянной лопаткой. Оставляем на 5 минут для охлаждения.

3. Перекладываем на поверхность присыпанную мукой и вмешиваем вторую половину муки.

4. Накрываем пленкой и оставляем отдохнуть на 30 минут.

5. Готовим начинку. Соединяем творог, яйцо, сахар и ваниль.

Вареники с вишнями и творогом: как приготовить цветное тесто

6. Готовое тесто раскатываем на припорошенной мукой поверхности и стаканом вырезаем круги.

7. Выкладываем начинку и лепим вареники.

Вареники с вишнями и творогом: как приготовить цветное тесто

8. Отвариваем в подсоленной воде примерно 3-4 минуты после того, как поднимутся на поверхность.

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