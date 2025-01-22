Приготовление вареников – это всегда удачная идея, ведь это национальное блюдо очень вкусное и многогранное. Их можно есть в качестве основного блюда, или приготовить на завтрак, используя самые разные начинки.

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Фудблогер с ником katia cooking в Instagram показала, как она готовит вареники с вишней. Кулинар отмечает, что своим внешним видом вареники заставят себя попробовать.

Ингредиенты

Вишневый сок – 400 мл

Мука – 470 гр

Сахар – 70 гр

Сливочное масло – 65 гр

Ингредиенты для начинки

Творог – 250 гр

Яйцо – 1 шт

Ваниль – ½ ч.л.

Сахар по вкусу

Вишни – по 1 шт на вареник

Способ приготовления

1. Готовим тесто. Вишневый сок вливаем в сотейник, добавляем масло и сахар и доводим до кипения.

2. Сразу снимаем с нагрева и всыпаем в два подхода половину муки и хорошо перемешиваем деревянной лопаткой. Оставляем на 5 минут для охлаждения.

3. Перекладываем на поверхность присыпанную мукой и вмешиваем вторую половину муки.

4. Накрываем пленкой и оставляем отдохнуть на 30 минут.

5. Готовим начинку. Соединяем творог, яйцо, сахар и ваниль.

6. Готовое тесто раскатываем на припорошенной мукой поверхности и стаканом вырезаем круги.

7. Выкладываем начинку и лепим вареники.

8. Отвариваем в подсоленной воде примерно 3-4 минуты после того, как поднимутся на поверхность.

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