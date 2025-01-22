Вареники с вишнями и творогом: как приготовить цветное тесто
Приготовление вареников – это всегда удачная идея, ведь это национальное блюдо очень вкусное и многогранное. Их можно есть в качестве основного блюда, или приготовить на завтрак, используя самые разные начинки.
Фудблогер с ником katia cooking в Instagram показала, как она готовит вареники с вишней. Кулинар отмечает, что своим внешним видом вареники заставят себя попробовать.
Ингредиенты
- Вишневый сок – 400 мл
- Мука – 470 гр
- Сахар – 70 гр
- Сливочное масло – 65 гр
Ингредиенты для начинки
- Творог – 250 гр
- Яйцо – 1 шт
- Ваниль – ½ ч.л.
- Сахар по вкусу
- Вишни – по 1 шт на вареник
Способ приготовления
1. Готовим тесто. Вишневый сок вливаем в сотейник, добавляем масло и сахар и доводим до кипения.
2. Сразу снимаем с нагрева и всыпаем в два подхода половину муки и хорошо перемешиваем деревянной лопаткой. Оставляем на 5 минут для охлаждения.
3. Перекладываем на поверхность присыпанную мукой и вмешиваем вторую половину муки.
4. Накрываем пленкой и оставляем отдохнуть на 30 минут.
5. Готовим начинку. Соединяем творог, яйцо, сахар и ваниль.
6. Готовое тесто раскатываем на припорошенной мукой поверхности и стаканом вырезаем круги.
7. Выкладываем начинку и лепим вареники.
8. Отвариваем в подсоленной воде примерно 3-4 минуты после того, как поднимутся на поверхность.
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