Если вы хотите приготовить вкусный салат из свеклы, но времени варить ее час нету, тогда вы сможете приготовить ее в духовке, а еще проще – в микроволновке. При этом сок и сочность свекла не потеряет.

Редакция FoodOboz делится полезным лайфхаком, как быстро приготовить свеклу до мягкости в микроволновке.

1. Ножом сделайте несколько проколов в каждом корнеплоде. Затяните пищевой пленкой и запекайте свеклу в микроволновой печи при полной мощности 7-12 минут.

2. Через 10 минут проверьте свеклу, проткните ее ножом – если мягкая, то времени хватило!

