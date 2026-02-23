Пасхальный пост – это период, когда меняется не только настроение, но и ежедневное меню. В течение семи недель украинцы традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц. Многих интересует, как именно строить питание по неделям и что разрешено готовить. На самом деле правила понятны, если разложить их последовательно.

О том, как питаться во время Великого поста 2026 года, рассказали креаторы проекта vytoky.putivnyk в Instagram.

Общие правила питания в Великий пост

Великий пост длится семь недель и предшествует празднику Пасхи. В этот период из рациона исключаются мясные блюда, колбасы, сало, яйца, молоко, сыр и сливочное масло. Основой питания становятся овощи, крупы, бобовые, грибы, орехи и фрукты.

По церковной традиции в будние дни питание более сдержанное, а в субботу и воскресенье допускается растительное масло. Рыбу разрешают только в определенные праздничные дни – на Благовещение и в Вербное воскресенье. В то же время в повседневной жизни каждая семья выбирает посильный формат поста.

Первая неделя поста: самый сдержанный период

Начало поста считается наиболее строгим. Меню максимально простое и лаконичное. В рационе преобладают каши на воде, постный хлеб, квашеные овощи, редька, хрен, блюда без добавления животных жиров.

Именно первая неделя задает ритм всему периоду. Еда простая, без сложных ингредиентов и излишеств.

Вторая и третья недели: сбалансированное постное меню

После первых дней рацион постепенно становится разнообразнее. На столе появляются постные борщи, овощные супы, тушеная картошка, каши из гречки, пшена или риса, блюда из фасоли и гороха.

В выходные дни разрешается добавлять масло, что делает блюда более питательными. Именно в этот период многие хозяйки активно экспериментируют с постной кухней, готовя голубцы с грибами, винегрет, запеканки из овощей.

Середина поста: четвертая неделя

Четвертая неделя проходит в стабильном ритме. Питание остается растительным, но уже продуманным и сбалансированным. Основу меню составляют крупы, сезонные овощи, домашние соленья и бобовые.

Главный принцип – умеренность. Пост не предполагает переедания даже разрешенными продуктами.

Пятая и шестая недели: подготовка к завершению

В это время питание остается постным, но уже чувствуется приближение праздника. Рацион строится по тем же правилам: без продуктов животного происхождения, с акцентом на простые домашние блюда.

В некоторые праздничные дни разрешается рыба, что добавляет разнообразия меню. Однако большинство дней остаются растительными.

Страстная неделя: завершающий этап

Последняя неделя перед Пасхой считается самой сдержанной. Блюда снова максимально простые: овощные супы, каши, запеченные или тушеные овощи, хлеб, узвары.

В этот период семьи также готовятся к праздничному столу, но продолжают придерживаться установленных правил питания до наступления Пасхи.

