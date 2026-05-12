Весенний салат из редиса и огурцов – это одно из самых простых блюд, которое прекрасно освежает меню и готовится за несколько минут. Сочетание хрустящих овощей, вареных яиц и зелени делает салат сытным и одновременно легким. Такое блюдо подойдет как для обычного обеда, так и для праздничного стола. Для заправки можно использовать сметану, йогурт или майонез – в зависимости от того, какой вкус вам нравится больше.

Идея приготовления вкусного весеннего салата с овощами и вареными яйцами опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

редиска – 200 г

огурец – 1 шт.

вареные яйца – 3 шт.

зеленый лук – 1 пучок

укроп – 1 пучок

майонез – 1-2 ст.л.

сметана или греческий йогурт – 1-2 ст. л.

французский соус – по вкусу

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Вареные яйца очистите и нарежьте небольшими кусочками. Редис и огурец нарежьте тонкими слайсами или полукольцами.

2. Зеленый лук и укроп мелко измельчите. Все подготовленные ингредиенты переложите в большую миску.

3. Для заправки смешайте майонез со сметаной или греческим йогуртом. Добавьте немного французского соуса, а также соль и перец по вкусу.

4. Заправьте салат готовым соусом и осторожно перемешайте.

5. Перед подачей блюдо можно охладить несколько минут в холодильнике – так овощи станут еще более хрустящими и свежими.

6. Такой весенний салат прекрасно дополнит мясные блюда, картофель или легкие закуски. А благодаря простому составу и яркому виду он легко станет любимым блюдом на каждый день.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: