Весенний салат из редиса, огурцов и вареных яиц: на каждый день и для праздничного стола
Весенний салат из редиса и огурцов – это одно из самых простых блюд, которое прекрасно освежает меню и готовится за несколько минут. Сочетание хрустящих овощей, вареных яиц и зелени делает салат сытным и одновременно легким. Такое блюдо подойдет как для обычного обеда, так и для праздничного стола. Для заправки можно использовать сметану, йогурт или майонез – в зависимости от того, какой вкус вам нравится больше.
Идея приготовления вкусного весеннего салата с овощами и вареными яйцами опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- редиска – 200 г
- огурец – 1 шт.
- вареные яйца – 3 шт.
- зеленый лук – 1 пучок
- укроп – 1 пучок
- майонез – 1-2 ст.л.
- сметана или греческий йогурт – 1-2 ст. л.
- французский соус – по вкусу
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Вареные яйца очистите и нарежьте небольшими кусочками. Редис и огурец нарежьте тонкими слайсами или полукольцами.
2. Зеленый лук и укроп мелко измельчите. Все подготовленные ингредиенты переложите в большую миску.
3. Для заправки смешайте майонез со сметаной или греческим йогуртом. Добавьте немного французского соуса, а также соль и перец по вкусу.
4. Заправьте салат готовым соусом и осторожно перемешайте.
5. Перед подачей блюдо можно охладить несколько минут в холодильнике – так овощи станут еще более хрустящими и свежими.
6. Такой весенний салат прекрасно дополнит мясные блюда, картофель или легкие закуски. А благодаря простому составу и яркому виду он легко станет любимым блюдом на каждый день.
