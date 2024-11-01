Винегрет по-новому: что добавить в салат для необычного вкуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Один из самых вкусных, легких, полезных и простых в приготовлении осенних блюд –винегрет. В классическом варианте блюдо готовят из запеченных или вареных овощей, а именно: свеклы, моркови, картофеля. Для яркого вкуса добавьте в салат квашеную капусту, консервированные грибы, фасоль, кукурузу, сельдь, анчоусы, оливки, чеснок.

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Домашний винегрет

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного винегрета с солеными огурцами, зеленью и квашеной капустой.

Овощи для салата

Ингредиенты:

  • Свекла
  • Морковь
  • Картофель
  • Соленые огурцы
  • Горошек
  • Квашеная капуста
  • Зелень и лук по желанию
  • Растительное масло
  • Соль

Способ приготовления:

1. Овощи почистите, переложите в рукав для запекания. Посолите, поперчите, полейте немного маслом и запекайте в духовке до готовности, до мягкости овоще.

Запеченные овощи

2. Порежьте кубиком.

Приготовление салата

3. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте горошек, порезанные соленые огурцы, капусту и зелень, заправьте маслом, перемешайте.

Готовый салат

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