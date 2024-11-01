Один из самых вкусных, легких, полезных и простых в приготовлении осенних блюд –винегрет. В классическом варианте блюдо готовят из запеченных или вареных овощей, а именно: свеклы, моркови, картофеля. Для яркого вкуса добавьте в салат квашеную капусту, консервированные грибы, фасоль, кукурузу, сельдь, анчоусы, оливки, чеснок.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного винегрета с солеными огурцами, зеленью и квашеной капустой.

Ингредиенты:

Свекла

Морковь

Картофель

Соленые огурцы

Горошек

Квашеная капуста

Зелень и лук по желанию

Растительное масло

Соль

Способ приготовления:

1. Овощи почистите, переложите в рукав для запекания. Посолите, поперчите, полейте немного маслом и запекайте в духовке до готовности, до мягкости овоще.

2. Порежьте кубиком.

3. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте горошек, порезанные соленые огурцы, капусту и зелень, заправьте маслом, перемешайте.

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