Винегрет по-новому: что добавить в салат для необычного вкуса
Один из самых вкусных, легких, полезных и простых в приготовлении осенних блюд –винегрет. В классическом варианте блюдо готовят из запеченных или вареных овощей, а именно: свеклы, моркови, картофеля. Для яркого вкуса добавьте в салат квашеную капусту, консервированные грибы, фасоль, кукурузу, сельдь, анчоусы, оливки, чеснок.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного винегрета с солеными огурцами, зеленью и квашеной капустой.
Ингредиенты:
- Свекла
- Морковь
- Картофель
- Соленые огурцы
- Горошек
- Квашеная капуста
- Зелень и лук по желанию
- Растительное масло
- Соль
Способ приготовления:
1. Овощи почистите, переложите в рукав для запекания. Посолите, поперчите, полейте немного маслом и запекайте в духовке до готовности, до мягкости овоще.
2. Порежьте кубиком.
3. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте горошек, порезанные соленые огурцы, капусту и зелень, заправьте маслом, перемешайте.
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