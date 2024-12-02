Винегрет – очень простой, бюджетный, очень полезный и вкусный салат из запеченных овощей. Для оригинального вкуса добавьте сельдь, анчоусы, квашенную капусту, фасоль,нут.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного винегрета с сельдью, квашеной капустой и маслом.

Ингредиенты:

свекла

морковь

лук

картофель

квашенная капуста

сельдь

масло растительное

соль, перец

горошек

горцича в зернах

Способ приготовления:

1. Овощи помойте, порежьте кубиком, выложите на противень и запеките.

2. Филе сельди порежьте кубиком.

3. Выложите овощи в миску, добавьте порезанный лук, сельдь, капусту, горошек, заправьте маслом и добавьте горчицу, перемешайте.

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