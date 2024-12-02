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Винегрет с необычными ингредиентами для полезного перекуса: вкус блюда удивит
Винегрет – очень простой, бюджетный, очень полезный и вкусный салат из запеченных овощей. Для оригинального вкуса добавьте сельдь, анчоусы, квашенную капусту, фасоль,нут.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного винегрета с сельдью, квашеной капустой и маслом.
Ингредиенты:
- свекла
- морковь
- лук
- картофель
- квашенная капуста
- сельдь
- масло растительное
- соль, перец
- горошек
- горцича в зернах
Способ приготовления:
1. Овощи помойте, порежьте кубиком, выложите на противень и запеките.
2. Филе сельди порежьте кубиком.
3. Выложите овощи в миску, добавьте порезанный лук, сельдь, капусту, горошек, заправьте маслом и добавьте горчицу, перемешайте.
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