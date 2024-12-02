Винегрет с необычными ингредиентами для полезного перекуса: вкус блюда удивит

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,0 т.
Рецепт салата

Винегрет – очень простой, бюджетный, очень полезный и вкусный салат из запеченных овощей. Для оригинального вкуса добавьте сельдь, анчоусы, квашенную капусту, фасоль,нут. 

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''Винегрет'' с сельдью

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного винегрета с сельдью, квашеной капустой и маслом. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • свекла
  • морковь 
  • лук
  • картофель 
  • квашенная капуста
  • сельдь
  • масло растительное 
  • соль, перец 
  • горошек 
  • горцича в зернах

Способ приготовления: 

1. Овощи помойте, порежьте кубиком, выложите на противень и запеките. 

Овощи для салата

2. Филе сельди порежьте кубиком. 

Сельдь для блюда

3. Выложите овощи в миску, добавьте порезанный лук, сельдь, капусту, горошек, заправьте маслом и добавьте горчицу, перемешайте.

Готовый салат

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