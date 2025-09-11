Осень – это всегда об атмосфере уюта: долгие вечера, неспешные разговоры и бокал вина, который создает особое настроение. В прохладный сезон мы чаще тянемся к насыщенным красным винам, согревающему глинтвейну или бокалу игристого "для настроения".

Но винный мир не стоит на месте, и каждый год появляются новые вкусы и тенденции, меняющие наше представление о любимых напитках. Этой осенью стоит обратить внимание не только на классику, но и на неожиданные открытия, которые уже завоевывают популярность.

В эксклюзивном интервью изданию VN известные сомелье Сергей Климов, Анна-Евгения Янченко и Петр Хоружий поделились своим видением винных трендов осени 2025 года.

Что пьют этой осенью

Сергей Климов отмечает: в прохладный сезон всегда растет спрос на красные вина. В сентябре-октябре популярными будут легкие образцы из Закарпатья, а с наступлением холодов – мощные вина из южных регионов. Среди главных трендов он отмечает пет-наты – нефильтрованные игристые вина с округлым телом и выразительной гастрономичностью.

Анна-Евгения Янченко обращает внимание на другое направление – украинские вина. По ее словам, этой осенью именно локальные производители и автохтонные сорта будут в центре внимания. Осень – время для размышлений, и вино с локальным характером как нельзя лучше подходит для таких моментов.

Петр Хоружий прогнозирует рост популярности слабоалкогольных и безалкогольных вин (0-5% алкоголя). Это часть глобального тренда на ответственное потребление и интерес к натуральным винам, которые производят с учетом экологичности и устойчивого развития.

Как меняются предпочтения осенью

Если летом мы чаще выбираем легкие и свежие белые вина, то осенью вкусовые акценты смещаются. По словам Янченко, в этот период хочется насыщенных и многослойных вин – выдержанных белых, оранжевых и классических красных. Климов добавляет, что спрос на игристые остается стабильным, ведь этот напиток уже давно не имеет "сезонности".

Красные, белые и игристые

Осень – идеальное время для легких ягодных красных вин, в частности Пино нуар, Цвайгельт или украинского Голубка. Янченко советует обратить внимание на бархатные вина с глубоким вкусом, например, на Одесское черное. Хоружий рекомендует открывать для себя автохтонные сорта не только Украины, но и Италии или Испании.

Среди белых фаворитами сезона становятся Шардоне, Совиньон блан и Ркацители, особенно те, что выдержаны в дубе, квеври или амфорах. В тренде также оранжевые вина, которые сочетают свойства белых и красных.

Игристые вина, по словам всех экспертов, остаются актуальными. Этой осенью стоит выбирать розовые с классической технологией производства или пет-наты, которые набирают все большую популярность.

Осенние фавориты осенние фавориты

Кроме вина, в прохладные вечера растет спрос на глинтвейн, который создает атмосферу тепла и уюта. Также популярными остаются вермуты и коктейли на их основе.

Эксперты единодушны: эта осень станет временем переосмысления привычных напитков и открытия новых вкусов. И если классика никогда не теряет актуальности, то тренды 2025 года предлагают посмотреть на вино под другим углом – как на способ сделать осенние вечера еще более теплыми и особенными.