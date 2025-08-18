Вишневый штрудель без приготовления теста за считаные минуты: рецепт элементарного десерта к чаю
Тесто фило – идеальная основа для приготовления очень вкусных десертов, среди которых самый простой – штрудели с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего домашнего вишневого штруделя.
Ингредиенты:
- 400 г замороженной вишни
- 2-3 ст. л. сахара
- 2 ст. л. кукурузного крахмала
- 5 листов теста фило
- 50-70 г сливочного или растительного масла
- 1 яйцо для смазывания
Способ приготовления:
1. К вишням добавляем сахар и крахмал, провариваем на среднем огне до загустения, постоянно помешивая.
2. На пергамент выкладываем лист теста фило и смазываем растопленным сливочным или растительным маслом. Повторяем так с каждым слоем, кроме последнего.
3. Выкладываем вишни и заворачиваем штрудель, но не слишком плотно, чтобы он не треснул во время выпекания, смазываем штрудель яйцом.
4. Выпекаем в разогретой до 180°C духовке 20-30 минут до золотистой корочки.
