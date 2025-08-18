Тесто фило – идеальная основа для приготовления очень вкусных десертов, среди которых самый простой – штрудели с разными начинками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего домашнего вишневого штруделя.

Ингредиенты:

400 г замороженной вишни

2-3 ст. л. сахара

2 ст. л. кукурузного крахмала

5 листов теста фило

50-70 г сливочного или растительного масла

1 яйцо для смазывания

Способ приготовления:

1. К вишням добавляем сахар и крахмал, провариваем на среднем огне до загустения, постоянно помешивая.

2. На пергамент выкладываем лист теста фило и смазываем растопленным сливочным или растительным маслом. Повторяем так с каждым слоем, кроме последнего.

3. Выкладываем вишни и заворачиваем штрудель, но не слишком плотно, чтобы он не треснул во время выпекания, смазываем штрудель яйцом.

4. Выпекаем в разогретой до 180°C духовке 20-30 минут до золотистой корочки.

