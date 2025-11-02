Витаминные напитки, которые согреют в прохладную погоду: топ-6
Когда на улице прохладно, лучшее, что можно сделать, – завернуться в плед и приготовить себе что-то теплое и ароматное. Витаминные напитки не только согревают, но и добавляют энергии, поднимают настроение и помогают почувствовать уют даже в самые пасмурные дни.
Идеями приготовления согревающих домашних напитков для прохладной погоды поделилась фудблогер ira melnychuk в Instagram.
1. Апельсиновый чай с имбирем и медом
Ингредиенты:
- апельсин – несколько ломтиков
- имбирь – 2-3 тонких кусочка
- мед – 1 ч.л.
- кипяток – 250 мл.
Способ приготовления:
1. В стакан положите апельсин и имбирь, залейте кипятком и оставьте настаиваться на 10 минут.
2. Затем добавьте мед и перемешайте. Напиток имеет яркий цитрусово-пряный аромат и прекрасно тонизирует.
2. Домашнее какао
Ингредиенты:
- молоко (обычное или растительное) – 200 мл.
- какао – 1 ч.л.
- мед – 0,5 ч.л.
- корица – щепотка
Способ приготовления:
1. Подогрейте молоко, добавьте какао, мед и корицу.
2. Размешайте до однородности. Напиток получается густым, насыщенным и особенно хорошо подходит утром или перед сном.
3. Горячий шоколад с кардамоном
Ингредиенты:
- черный шоколад – 2 квадрата
- молоко – 150 мл
- кардамон – щепотка
Способ приготовления:
1. Растопите шоколад в теплом молоке
2. Добавьте кардамон и хорошо перемешайте. Такой напиток имеет насыщенный аромат и приятную пряную нотку.
4. Облепиховый чай с грушей и мятой
Ингредиенты:
- облепиха – 2 ст.л.
- груша – несколько ломтиков
- мята – несколько листочков
- горячая вода – 250 мл.
Способ приготовления:
1. Разомните облепиху, добавьте грушу и мяту, залейте горячей водой.
2. Настаивайте 10 минут. Напиток получается ярким и ароматным, с приятной кислинкой.
5. Медово-лимонный эликсир
Ингредиенты:
- мед – 1 ст.л.
- сок лимона – из половинки плода
- куркума – щепотка
- теплая вода – 200 мл.
Способ приготовления:
1. Добавьте в воду мед, лимонный сок и куркуму.
2. Тщательно перемешайте. Напиток идеально подходит для утра или вечера после прогулки на холоде.
6. Чай из шиповника
Ингредиенты:
- сушеные плоды шиповника – 1 ст.л.
- кипяток – 250 мл.
Способ приготовления:
1. Залейте шиповник кипятком.
2. Настаивайте в термосе 15-20 минут. Напиток имеет приятный фруктовый аромат и насыщенный цвет, прекрасно сочетается с ложечкой меда.
