Когда на улице прохладно, лучшее, что можно сделать, – завернуться в плед и приготовить себе что-то теплое и ароматное. Витаминные напитки не только согревают, но и добавляют энергии, поднимают настроение и помогают почувствовать уют даже в самые пасмурные дни.

Идеями приготовления согревающих домашних напитков для прохладной погоды поделилась фудблогер ira melnychuk в Instagram.

1. Апельсиновый чай с имбирем и медом

Ингредиенты:

апельсин – несколько ломтиков

имбирь – 2-3 тонких кусочка

мед – 1 ч.л.

кипяток – 250 мл.

Способ приготовления:

1. В стакан положите апельсин и имбирь, залейте кипятком и оставьте настаиваться на 10 минут.

2. Затем добавьте мед и перемешайте. Напиток имеет яркий цитрусово-пряный аромат и прекрасно тонизирует.

2. Домашнее какао

Ингредиенты:

молоко (обычное или растительное) – 200 мл.

какао – 1 ч.л.

мед – 0,5 ч.л.

корица – щепотка

Способ приготовления:

1. Подогрейте молоко, добавьте какао, мед и корицу.

2. Размешайте до однородности. Напиток получается густым, насыщенным и особенно хорошо подходит утром или перед сном.

3. Горячий шоколад с кардамоном

Ингредиенты:

черный шоколад – 2 квадрата

молоко – 150 мл

кардамон – щепотка

Способ приготовления:

1. Растопите шоколад в теплом молоке

2. Добавьте кардамон и хорошо перемешайте. Такой напиток имеет насыщенный аромат и приятную пряную нотку.

4. Облепиховый чай с грушей и мятой

Ингредиенты:

облепиха – 2 ст.л.

груша – несколько ломтиков

мята – несколько листочков

горячая вода – 250 мл.

Способ приготовления:

1. Разомните облепиху, добавьте грушу и мяту, залейте горячей водой.

2. Настаивайте 10 минут. Напиток получается ярким и ароматным, с приятной кислинкой.

5. Медово-лимонный эликсир

Ингредиенты:

мед – 1 ст.л.

сок лимона – из половинки плода

куркума – щепотка

теплая вода – 200 мл.

Способ приготовления:

1. Добавьте в воду мед, лимонный сок и куркуму.

2. Тщательно перемешайте. Напиток идеально подходит для утра или вечера после прогулки на холоде.

6. Чай из шиповника

Ингредиенты:

сушеные плоды шиповника – 1 ст.л.

кипяток – 250 мл.

Способ приготовления:

1. Залейте шиповник кипятком.

2. Настаивайте в термосе 15-20 минут. Напиток имеет приятный фруктовый аромат и насыщенный цвет, прекрасно сочетается с ложечкой меда.

