Вкусная домашняя шаурма на обед: для начинки используйте обычные сосики

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
204
Вкусная домашняя шаурма на обед: для начинки используйте обычные сосики

Отличным вариантом обеда будет домашняя шаурма. Для начинки можно использовать разнообразные сезонные овощи, а также соус. В качестве мяса добавьте жареные сосиски – это очень быстро и вкусно.

Идея приготовления ленивой шаурмы с сосисками для обеда опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Вкусная домашняя шаурма на обед: для начинки используйте обычные сосики

Ингредиенты:

  • сосиски
  • лаваш
  • листья салата
  • морковь по-корейски
  • помидор
  • огурец
  • белый йогурт
  • сладкая горчица

Способ приготовления:

Вкусная домашняя шаурма на обед: для начинки используйте обычные сосики

1. Сосиски обжарить на сковородке до золотистой корочки.

Вкусная домашняя шаурма на обед: для начинки используйте обычные сосики

2. На лаваш выложить листья салата, морковь, помидоры и огурец.

Вкусная домашняя шаурма на обед: для начинки используйте обычные сосики

3. Для соуса соединить йогурт с горчицей, полить им овощи.

Вкусная домашняя шаурма на обед: для начинки используйте обычные сосики

4. Сверху выложить сосиски.

5. Закрутить в рулет.

Вкусная домашняя шаурма на обед: для начинки используйте обычные сосики

6. Обжарить на сковородке/гриле до золотистой корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты