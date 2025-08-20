Все рецепты
Вкусная домашняя шаурма на обед: для начинки используйте обычные сосики
Отличным вариантом обеда будет домашняя шаурма. Для начинки можно использовать разнообразные сезонные овощи, а также соус. В качестве мяса добавьте жареные сосиски – это очень быстро и вкусно.
Идея приготовления ленивой шаурмы с сосисками для обеда опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- сосиски
- лаваш
- листья салата
- морковь по-корейски
- помидор
- огурец
- белый йогурт
- сладкая горчица
Способ приготовления:
1. Сосиски обжарить на сковородке до золотистой корочки.
2. На лаваш выложить листья салата, морковь, помидоры и огурец.
3. Для соуса соединить йогурт с горчицей, полить им овощи.
4. Сверху выложить сосиски.
5. Закрутить в рулет.
6. Обжарить на сковородке/гриле до золотистой корочки.
