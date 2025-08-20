Вкусная домашняя шаурма на обед: для начинки используйте обычные сосики

Отличным вариантом обеда будет домашняя шаурма. Для начинки можно использовать разнообразные сезонные овощи, а также соус. В качестве мяса добавьте жареные сосиски – это очень быстро и вкусно.

Идея приготовления ленивой шаурмы с сосисками для обеда опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

сосиски

лаваш

листья салата

морковь по-корейски

помидор

огурец

белый йогурт

сладкая горчица

Способ приготовления:

1. Сосиски обжарить на сковородке до золотистой корочки.

2. На лаваш выложить листья салата, морковь, помидоры и огурец.

3. Для соуса соединить йогурт с горчицей, полить им овощи.

4. Сверху выложить сосиски.

5. Закрутить в рулет.

6. Обжарить на сковородке/гриле до золотистой корочки.

