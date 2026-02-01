Если у вас есть творог, из него можно сделать вкусную запеканку. Такой десерт достаточно прост в приготовлении. К тому же, бюджетный. Используйте для него ягоды или фрукты, которые точно есть в морозилке.

Идея приготовления домашней творожной запеканки опубликована на странице фудблогера emiliya.yevtushenko в Instagram.

Ингредиенты (форма 14 см):

творог – 300 г

яйца – 2 шт.

крахмал – 2 ст.л. (можно заменить манкой или мукой, но с крахмалом запеканка получается наиболее воздушная)

ванилин – по вкусу

щепотка соли

сахар – по желанию (можно со сгущенкой и вообще без сахара)

замороженные или свежие фрукты/ягоды – по вкусу

Способ приготовления:

1. Включить духовку на 180 градусов.

2. Творог взбить блендером до кремовой текстуры (или перетереть через сито).

3. Добавить яйца, ванилин, щепотку соли, крахмал – еще раз хорошо перемешать.

4. Переложить массу в силиконовую форму или форму с пергаментом.

5. Сверху выложить фрукты/ягоды, по желанию можно слегка присыпать сахаром.

6. Выпекать 35-40 минут до нежной, слегка румяной корочки.

