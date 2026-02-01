Вкусная домашняя творожная запеканка: добавьте замороженные ягоды или фрукты
Если у вас есть творог, из него можно сделать вкусную запеканку. Такой десерт достаточно прост в приготовлении. К тому же, бюджетный. Используйте для него ягоды или фрукты, которые точно есть в морозилке.
Идея приготовления домашней творожной запеканки опубликована на странице фудблогера emiliya.yevtushenko в Instagram.
Ингредиенты (форма 14 см):
- творог – 300 г
- яйца – 2 шт.
- крахмал – 2 ст.л. (можно заменить манкой или мукой, но с крахмалом запеканка получается наиболее воздушная)
- ванилин – по вкусу
- щепотка соли
- сахар – по желанию (можно со сгущенкой и вообще без сахара)
- замороженные или свежие фрукты/ягоды – по вкусу
Способ приготовления:
1. Включить духовку на 180 градусов.
2. Творог взбить блендером до кремовой текстуры (или перетереть через сито).
3. Добавить яйца, ванилин, щепотку соли, крахмал – еще раз хорошо перемешать.
4. Переложить массу в силиконовую форму или форму с пергаментом.
5. Сверху выложить фрукты/ягоды, по желанию можно слегка присыпать сахаром.
6. Выпекать 35-40 минут до нежной, слегка румяной корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: