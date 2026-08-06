Вкусная домашняя закуска из запеченных перцев: добавьте много чеснока и зелени
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Запеченный сладкий перец с пикантной заправкой, нежным сыром фелата и оливками претендует на звание главной хитовой закуски сезона. Это блюдо сочетает в себе изысканный средиземноморский вкус с минимальными усилиями при приготовлении, что делает его удачным выбором как для повседневного меню, так и для праздничного стола.
Идея приготовления вкусной закуски из запеченного перца опубликована на странице mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- сладкий перец – 4 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- свежая зелень (петрушка) – по вкусу
- соевый соус – 2 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
- сыр фелата – по вкусу
- оливки или маслины – по вкусу
Способ приготовления:
1. Поместить целые перцы в разогретую до 180 °C духовку и запекать 35-40 минут до появления черноты на кожице.
2. Переложить горячие перцы в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить до полного остывания. Благодаря пару кожица снимется очень легко.
3. Извлечь семена и нарезать очищенный перец полосками.
4. Добавить мелко нарезанную зелень и чеснок.
5. Добавить соевый соус, горчицу и масло, после чего тщательно перемешать.
6. Добавить в смесь нарезанные оливки и кусочки сыра фелата.
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