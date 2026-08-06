Запеченный сладкий перец с пикантной заправкой, нежным сыром фелата и оливками претендует на звание главной хитовой закуски сезона. Это блюдо сочетает в себе изысканный средиземноморский вкус с минимальными усилиями при приготовлении, что делает его удачным выбором как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусной закуски из запеченного перца опубликована на странице mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

сладкий перец – 4 шт.

чеснок – 2 зубчика

свежая зелень (петрушка) – по вкусу

соевый соус – 2 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

растительное масло – 2 ст.л.

сыр фелата – по вкусу

оливки или маслины – по вкусу

Способ приготовления:

1. Поместить целые перцы в разогретую до 180 °C духовку и запекать 35-40 минут до появления черноты на кожице.

2. Переложить горячие перцы в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить до полного остывания. Благодаря пару кожица снимется очень легко.

3. Извлечь семена и нарезать очищенный перец полосками.

4. Добавить мелко нарезанную зелень и чеснок.

5. Добавить соевый соус, горчицу и масло, после чего тщательно перемешать.

6. Добавить в смесь нарезанные оливки и кусочки сыра фелата.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: