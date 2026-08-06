Вкусная домашняя закуска из запеченных перцев: добавьте много чеснока и зелени

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
312
Вкусная закуска из запеченного перца
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Запеченный сладкий перец с пикантной заправкой, нежным сыром фелата и оливками претендует на звание главной хитовой закуски сезона. Это блюдо сочетает в себе изысканный средиземноморский вкус с минимальными усилиями при приготовлении, что делает его удачным выбором как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусной закуски из запеченного перца опубликована на странице mama verchyk в Instagram.

Рецепт закуски из запечённого перца

Ингредиенты:

  • сладкий перец – 4 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • свежая зелень (петрушка) – по вкусу
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • горчица – 1 ч.л.
  • растительное масло – 2 ст.л.
  • сыр фелата – по вкусу
  • оливки или маслины – по вкусу

Способ приготовления:

Запекаем перцы

1. Поместить целые перцы в разогретую до 180 °C духовку и запекать 35-40 минут до появления черноты на кожице.

2. Переложить горячие перцы в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить до полного остывания. Благодаря пару кожица снимется очень легко.

Нарезаем запечённые перцы

3. Извлечь семена и нарезать очищенный перец полосками.

Добавляем чеснок и зелень

4. Добавить мелко нарезанную зелень и чеснок.

Добавляем соевый соус

5. Добавить соевый соус, горчицу и масло, после чего тщательно перемешать.

6. Добавить в смесь нарезанные оливки и кусочки сыра фелата.

Готовая закуска

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