Фунчоза – стеклянная лапша, которую можно приобрести в любом магазине. Ее часто подают с курицей или различными морепродуктами. Очень вкусно использовать креветки для такого блюда.

Идея приготовления фунчозы с креветками опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.

Ингредиенты:

креветки свежие;

быстрозамороженная овощная смесь

фунчоза

специи: лимонный перец, сухой чеснок

соевый соус – 3 ст.л.

кунжут

Способ приготовления:

1. Очистите креветки от панциря и замаринуйте в лимонном перце и сухом чесноке.

2. Обжарьте пару минут на высоком огне.

3. Добавьте к креветкам овощную смесь.

4. Влейте соевый соус и протушите все вместе несколько минут.

5. Тем временем залейте фунчозу горячей водой на три минуты.

6. Добавьте готовую фунчозу к креветкам с овощами, размешайте и присыпьте кунжутом.

