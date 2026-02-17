Все рецепты
Вкусная фунчоза с креветками и овощами: как приготовить в домашних условиях
Фунчоза – стеклянная лапша, которую можно приобрести в любом магазине. Ее часто подают с курицей или различными морепродуктами. Очень вкусно использовать креветки для такого блюда.
Идея приготовления фунчозы с креветками опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.
Ингредиенты:
- креветки свежие;
- быстрозамороженная овощная смесь
- фунчоза
- специи: лимонный перец, сухой чеснок
- соевый соус – 3 ст.л.
- кунжут
Способ приготовления:
1. Очистите креветки от панциря и замаринуйте в лимонном перце и сухом чесноке.
2. Обжарьте пару минут на высоком огне.
3. Добавьте к креветкам овощную смесь.
4. Влейте соевый соус и протушите все вместе несколько минут.
5. Тем временем залейте фунчозу горячей водой на три минуты.
6. Добавьте готовую фунчозу к креветкам с овощами, размешайте и присыпьте кунжутом.
