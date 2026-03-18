Вкусная и ароматная закуска из болгарского перца: как приготовить
Ароматную овощную закуску кпраздничному столу можно приготовить из болгарского перца. Вкус овоща прекрасно дополнят грецкие орехи, а также чеснок. Блюдо получится достаточно пикантным, необычным и очень ярким.
Идея приготовления вкусной закуски из запеченных перцев опубликована на странице фудблогера evgeniakarpa в Instagram.
Ингредиенты:
- 3 больших перца
- 2 зубчика чеснока
- 50 г грецкого ореха
- сок 1/2 лайма
- соль
- гранат
- кинза
- черный кунжут
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Перцы запечь при температуре 200 градусов до черных боков (40 минут).
2. Поместить в закрытую емкость, чтобы остыли.
3. Очистить от семян и кожуры.
4. Орехи подогреть на сухой сковородке.
5. Все ингредиенты сложить в блендер.
6. Измельчить до состояния пюре.
5. Украсить зернами граната, кинзой и кунжутом. Полить растительным маслом.
