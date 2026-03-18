Ароматную овощную закуску кпраздничному столу можно приготовить из болгарского перца. Вкус овоща прекрасно дополнят грецкие орехи, а также чеснок. Блюдо получится достаточно пикантным, необычным и очень ярким.

Идея приготовления вкусной закуски из запеченных перцев опубликована на странице фудблогера evgeniakarpa в Instagram.

Ингредиенты:

3 больших перца

2 зубчика чеснока

50 г грецкого ореха

сок 1/2 лайма

соль

гранат

кинза

черный кунжут

растительное масло

Способ приготовления:

1. Перцы запечь при температуре 200 градусов до черных боков (40 минут).

2. Поместить в закрытую емкость, чтобы остыли.

3. Очистить от семян и кожуры.

4. Орехи подогреть на сухой сковородке.

5. Все ингредиенты сложить в блендер.

6. Измельчить до состояния пюре.

5. Украсить зернами граната, кинзой и кунжутом. Полить растительным маслом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: