Вкусная и ароматная закуска из болгарского перца: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
297
Ароматную овощную закуску кпраздничному столу можно приготовить из болгарского перца. Вкус овоща прекрасно дополнят грецкие орехи, а также чеснок. Блюдо получится достаточно пикантным, необычным и очень ярким.

Идея приготовления вкусной закуски из запеченных перцев опубликована на странице фудблогера evgeniakarpa в Instagram.

Ингредиенты:

  • 3 больших перца
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 г грецкого ореха
  • сок 1/2 лайма
  • соль
  • гранат
  • кинза
  • черный кунжут
  • растительное масло

Способ приготовления:

1. Перцы запечь при температуре 200 градусов до черных боков (40 минут).

2. Поместить в закрытую емкость, чтобы остыли.

3. Очистить от семян и кожуры.

4. Орехи подогреть на сухой сковородке.

5. Все ингредиенты сложить в блендер.

6. Измельчить до состояния пюре.

5. Украсить зернами граната, кинзой и кунжутом. Полить растительным маслом.

