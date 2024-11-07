Вкусная и простая идея для сытного завтрака: рецепт, который захочется повторить
Обычно на приготовление завтраков уходит наименьшее количество времени среди всех приемов пищи. Все потому, что утром мы всегда спешим. Однако очень важно, чтобы завтрак был не только вкусным, но и сытным и придавал бодрости в течение дня.
Фудблогер с ником ann food в Instagram рассказала, как приготовить вкусный и сытный завтрак так, чтобы он точно понравился всей семье. Она уверяет, что попробовав всего раз, вы точно захотите его повторить.
Ингредиенты
- Хлеб тостовый – 4 шт
- Сыр – 4 шт
- Ветчина – 2 шт
- Яйца – 2 шт
- Помидор – 1 шт
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. В форму для запекания выкладываем ломтики хлеба.
2. Сверху выкладываем сыр, ветчину и снова сыр.
3. Стаканом вырезаем отверстие в кусочке хлеба и выкладываем на сыр.
4. В отверстие выкладываем порезанный помидор и добавляем соль.
5. На помидор осторожно выливаем яйцо, чтобы оно не растеклось.
6. Накрываем фольгой и отправляем выпекаться при 180 градусах на 15-20 минут.
7. Через 5-7 минут после начала приготовления снимаем фольгу, чтобы хлеб приобрел золотистый цвет.
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