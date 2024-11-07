Обычно на приготовление завтраков уходит наименьшее количество времени среди всех приемов пищи. Все потому, что утром мы всегда спешим. Однако очень важно, чтобы завтрак был не только вкусным, но и сытным и придавал бодрости в течение дня.

Видео дня

Фудблогер с ником ann food в Instagram рассказала, как приготовить вкусный и сытный завтрак так, чтобы он точно понравился всей семье. Она уверяет, что попробовав всего раз, вы точно захотите его повторить.

Ингредиенты

Хлеб тостовый – 4 шт

Сыр – 4 шт

Ветчина – 2 шт

Яйца – 2 шт

Помидор – 1 шт

Соль

Перец

Способ приготовления

1. В форму для запекания выкладываем ломтики хлеба.

2. Сверху выкладываем сыр, ветчину и снова сыр.

3. Стаканом вырезаем отверстие в кусочке хлеба и выкладываем на сыр.

4. В отверстие выкладываем порезанный помидор и добавляем соль.

5. На помидор осторожно выливаем яйцо, чтобы оно не растеклось.

6. Накрываем фольгой и отправляем выпекаться при 180 градусах на 15-20 минут.

7. Через 5-7 минут после начала приготовления снимаем фольгу, чтобы хлеб приобрел золотистый цвет.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты завтраков: