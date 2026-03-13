Сытная мясная запеканка – отличный вариант обеда. В таком блюде можно совместить сочное куриное филе, а также брокколи и грибы. Это не только очень быстро и вкусно, но и полезно.

Идея приготовления сытной запеканки с курицей и грибами опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

филе (курицы или индейки) – 500 г

брокколи (свежая или размороженная) – 300 г

грибы (лучше всего шампиньоны) – 250 г

сыр твердый – 200 г

Ингредиенты для заливки:

яйца куриные – 2 шт.

сметана (10-15%) – 5-6 ст.л.

специи: соль, черный молотый перец, сладкая паприка – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Филе нарезать средними кубиками, грибы – пластинками или четвертинками, а брокколи разобрать на небольшие соцветия.

2. Переложить все в глубокую форму для запекания.

3. В отдельной мисочке взбить яйца со сметаной, добавить соль, черный перец и паприку.

4. Залить этим соусом мясо с овощами и хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт заливкой.

5. Форму плотно накрыть фольгой (это самый главный секрет сочности).

6. Отправить в разогретую до 180°C духовку на 40 минут. Если готовите без фольги, температуру можно увеличить до 200°C, но пристально следите, чтобы блюдо не пригорело и не пересохло.

7. Через 40 минут осторожно снять фольгу.

8. Щедро посыпать блюдо натертым твердым сыром и вернуть в духовку еще на 5-10 минут, пока сыр полностью не расплавится и не станет золотистым.

