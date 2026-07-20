Кабачковая икра остается одной из самых популярных летних закусок, которую готовят почти в каждой семье. Многие привыкли к однородной консистенции, но вариант с кусочками овощей обладает особым домашним вкусом. Такая икра получается ароматной, сочной и прекрасно смакует как сразу после приготовления, так и после охлаждения. К тому же для рецепта не понадобятся ни блендер, ни мясорубка.

Идея приготовления домашней кабачковой икры с кусочками опубликована на странице cooking suzeva в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 1 кг.

морковь – 2 шт.

лук репчатый – 2 шт.

сладкий перец – 1-2 шт.

свежие помидоры – 3-4 шт.

томатная паста – 1-2 ст.л. (по желанию)

чеснок – 2-3 зубчика

растительное масло – 3-4 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

любимые специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для начала подготовьте все овощи. Кабачки тщательно вымойте и нарежьте небольшими кубиками. Если они молодые, кожуру снимать не обязательно. Морковь натрите на крупной терке, а лук и сладкий перец мелко нарежьте.

2. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу и натрите на терке или мелко нарежьте ножом. По желанию можно добавить немного томатной пасты, чтобы сделать вкус более насыщенным и придать блюду более яркий цвет.

3. В глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном разогрейте масло. Сначала обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь. Через несколько минут добавьте сладкий перец и продолжайте готовить овощи еще 5 минут.

4. После этого добавьте кабачки и помидоры. Хорошо перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне. Если используете томатную пасту, добавьте её на этом этапе.

5. Посолите блюдо, приправьте черным перцем и любимыми специями. В конце приготовления добавьте измельченный чеснок и еще раз перемешайте.

6. Тушите кабачковую икру примерно 40-60 минут, периодически помешивая. За это время овощи станут мягкими, а лишняя жидкость постепенно выпарится. Готовое блюдо должно оставаться сочным, но не слишком жидким.

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