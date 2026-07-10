В сезон молодых кабачков можно легко приготовить нежную овощную пасту, которая прекрасно сочетается со свежим хлебом, гренками или тостами. Для этого понадобятся доступные продукты, а весь процесс не займет много времени. Закуска получается кремообразной, ароматной и хорошо подходит как для повседневного стола, так и для угощения гостей. Если хочется разнообразить летнее меню, этот рецепт точно стоит сохранить.

Идея приготовления домашней кабачковой пасты опубликована на странице olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сливочный сыр – 200 г

укроп – небольшой пучок

чеснок – 1 зубчик

лимонный сок – 1 ч.л. (по желанию)

оливковое масло – 2 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки вымойте и нарежьте небольшими кусочками. Лук очистите и мелко нарежьте, а морковь натрите на крупной терке.

2. На сковороде разогрейте оливковое масло. Сначала обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и готовьте ещё несколько минут.

3. Выложите в сковороду кабачки и обжаривайте овощи до мягкости и появления легкой золотистой корочки. После этого полностью остудите овощную смесь.

4. Переложите обжаренные овощи в чашу блендера. Добавьте сливочный сыр, измельченный укроп, чеснок, лимонный сок, соль и черный перец.

5. Взбейте все ингредиенты до однородной кремообразной консистенции. При необходимости добавьте специи по вкусу.

6. Перед подачей поставьте пасту в холодильник на 20–30 минут, чтобы она стала ещё нежнее и хорошо охладилась.

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