Вкусная намазка из кабачков: делимся рецептом летней закуски
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В сезон молодых кабачков можно легко приготовить нежную овощную пасту, которая прекрасно сочетается со свежим хлебом, гренками или тостами. Для этого понадобятся доступные продукты, а весь процесс не займет много времени. Закуска получается кремообразной, ароматной и хорошо подходит как для повседневного стола, так и для угощения гостей. Если хочется разнообразить летнее меню, этот рецепт точно стоит сохранить.
Идея приготовления домашней кабачковой пасты опубликована на странице olena.foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- сливочный сыр – 200 г
- укроп – небольшой пучок
- чеснок – 1 зубчик
- лимонный сок – 1 ч.л. (по желанию)
- оливковое масло – 2 ст.л.
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки вымойте и нарежьте небольшими кусочками. Лук очистите и мелко нарежьте, а морковь натрите на крупной терке.
2. На сковороде разогрейте оливковое масло. Сначала обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и готовьте ещё несколько минут.
3. Выложите в сковороду кабачки и обжаривайте овощи до мягкости и появления легкой золотистой корочки. После этого полностью остудите овощную смесь.
4. Переложите обжаренные овощи в чашу блендера. Добавьте сливочный сыр, измельченный укроп, чеснок, лимонный сок, соль и черный перец.
5. Взбейте все ингредиенты до однородной кремообразной консистенции. При необходимости добавьте специи по вкусу.
6. Перед подачей поставьте пасту в холодильник на 20–30 минут, чтобы она стала ещё нежнее и хорошо охладилась.
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