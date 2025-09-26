Осень – идеальное время для блюд из сезонных овощей. Баклажаны в сочетании с нежным соусом бешамель и насыщенным мясным соусом болоньезе создают настоящую кулинарную гармонию. Такая лазанья получается легкой, сочной и ароматной, а главное – ее приготовления не требует сложных ингредиентов. Это отличный вариант семейного ужина, который обязательно понравится даже тем, кто не любит классическую пасту.

Идея приготовления сытной лазаньи из баклажанов опубликована на странице фудблогера angelinazinkovaaa в Instagram.

Ингредиенты для основы:

3-4 баклажана

Для соуса болоньезе:

1 луковица

1 средняя морковь

1 стебель сельдерея

600 г мясного фарша

3 помидора

соль, черный перец, паприка, орегано – по вкусу

Для соуса бешамель:

35 г сливочного масла

35 г муки

370 мл молока

соль, перец – по вкусу

Дополнительно:

тертый сыр – по желанию и вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте баклажаны тонкими слайсами и обжарьте на растительном масле с обеих сторон по 1-2 минуты, чтобы они стали мягкими.

2. Для соуса болоньезе измельчите лук, морковь и сельдерей кубиками. Обжарьте овощи на сковороде, добавьте фарш и готовьте до золотистого цвета. Затем всыпьте специи, добавьте очищенные и измельченные помидоры и тушите 15-20 минут, пока соус не станет густым.

3. Для соуса бешамель в сотейнике растопите масло, добавьте муку и быстро перемешайте.

4. Малыми порциями вливайте молоко, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков.

5. Доведите до однородной нежной консистенции, посолите и поперчите.

6. В форму для запекания выкладывайте слоями: соус бешамель, баклажаны, соус болоньезе.

7. Повторите 3 раза. Завершите слоем бешамеля и щедро посыпьте сыром.

8. Готовьте блюдо в духовке при температуре 180 градусов примерно 20 минут, пока сверху не появится аппетитная золотистая корочка.

