Кабачки – идеальные овощи как для жарки, так и для приготовления на мангале, в духовке. Стоит отметить, что готовить из кабачка можно салаты, закуски, пиццу, а также супы, голубцы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты из кабачков, со сливками и сыром.

Ингредиенты:

Чеснок 4 зубчика

Помидоры черри 10 шт.

Сыр крем 4 ст. л.

Сливки 33% 100 мл

Вода 50 мл

Кабачок 3 шт. (небольшие)

Соль, перец по вкусу

Твердый сыр для подачи

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кабачки разрезаем пополам. И нарезаем ломтиками, как для пасты. Чеснок мелко нарезаем, а помидоры черри – на небольшие кусочки. Чеснок обжариваем на сковороде, добавляем помидоры и готовим до мягкости. Добавляем сливочный сыр, сливки, немного воды и специи, перемешиваем до получения однородного соуса.

2. Добавляем ломтики кабачка и тушим до готовности.

Готовое блюдо посыпаем тертым сыром!

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