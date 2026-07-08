Вкусная паста из кабачков с сыром и черри: рецепт блюда на любой случай

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
60
Вкусная паста из кабачков с сыром и черри: рецепт блюда на любой случай
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Кабачки – идеальные овощи как для жарки, так и для приготовления на мангале, в духовке. Стоит отметить, что готовить из кабачка можно салаты, закуски, пиццу, а также супы, голубцы. 

Вкусная паста из кабачков с сыром и черри: рецепт блюда на любой случай

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты из кабачков, со сливками и сыром. 

Ингредиенты:

  • Чеснок 4 зубчика
  • Помидоры черри 10 шт.
  • Сыр крем 4 ст. л.
  • Сливки 33% 100 мл
  • Вода 50 мл
  • Кабачок 3 шт. (небольшие)
  • Соль, перец по вкусу
  • Твердый сыр для подачи
  • Масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Кабачки разрезаем пополам. И нарезаем ломтиками, как для пасты. Чеснок мелко нарезаем, а помидоры черри – на небольшие кусочки. Чеснок обжариваем на сковороде, добавляем помидоры и готовим до мягкости. Добавляем сливочный сыр, сливки, немного воды и специи, перемешиваем до получения однородного соуса.

Вкусная паста из кабачков с сыром и черри: рецепт блюда на любой случай

2. Добавляем ломтики кабачка и тушим до готовности.

Вкусная паста из кабачков с сыром и черри: рецепт блюда на любой случай

Готовое блюдо посыпаем тертым сыром! 

Вкусная паста из кабачков с сыром и черри: рецепт блюда на любой случай

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