Вкусная паста из кабачков с сыром и черри: рецепт блюда на любой случай
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Кабачки – идеальные овощи как для жарки, так и для приготовления на мангале, в духовке. Стоит отметить, что готовить из кабачка можно салаты, закуски, пиццу, а также супы, голубцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты из кабачков, со сливками и сыром.
Ингредиенты:
- Чеснок 4 зубчика
- Помидоры черри 10 шт.
- Сыр крем 4 ст. л.
- Сливки 33% 100 мл
- Вода 50 мл
- Кабачок 3 шт. (небольшие)
- Соль, перец по вкусу
- Твердый сыр для подачи
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кабачки разрезаем пополам. И нарезаем ломтиками, как для пасты. Чеснок мелко нарезаем, а помидоры черри – на небольшие кусочки. Чеснок обжариваем на сковороде, добавляем помидоры и готовим до мягкости. Добавляем сливочный сыр, сливки, немного воды и специи, перемешиваем до получения однородного соуса.
2. Добавляем ломтики кабачка и тушим до готовности.
Готовое блюдо посыпаем тертым сыром!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: