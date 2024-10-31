Вкусная паста с курицей и грибами на обед: значительно лучше обычных макарон с сосисками
Если привычные макароны с сосисками надоели, отличную идею будет приготовить изысканную пасту с курицей и грибами на обед. Такое блюдо понравится и детям и взрослым. А самое главное, что вы потратите минимум времени.
Идея приготовления пасты с курицей и грибами на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Макаронные изделия лучше всего брать именно твердых сортов, чтобы они не слипались и имели удачный вкус.
Ингредиенты:
- куриное бедро без кости – 350 г
- шампиньоны – 200 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- сыр
- сливочное масло – 40 г
- масло для жарки
- сливки – 400 г
- лапша (спагетти) – 250г
- соль
- перец
- мускатный орех – 1/3 ч.л.
Способ приготовления:
1. Со бедра снять кожицу и порезать на небольшие кусочки.
2. Шампиньоны нарезать пластинами, а лук мелкими кубиками.
3. На сковородку налить масло и подождать, чтобы оно разогрелось, добавить кусочек сливочного масла.
4. Кусочки бедра обжарить до золотистого цвета (до готовности), посолить и поперчить по вкусу.
5. Убрать мясо бедра из сковородки и отставить.
6. В ту же сковороду добавить лук и жарить до мягкости.
7. Добавить шампиньоны и жарить на более чем среднем огне.
8. Жарить шампиньоны, периодически помешивая.
9. Добавить выжатый чеснок и жарить 1-2 минуты на маленьком огне.
10. Убавить огонь и влить сливки комнатной температуры.
11. Готовить 10-15 минут до легкого загустения, периодически помешивая.
12. Поперчить, посолить и добавить мускатный орех.
13. Между тем варить лапшу столько, сколько указано на упаковке.
14. В сливочный соус добавить поджаренное бедро и выложить лапшу, перемешать.
15. На маленьком огне готовить 3 минуты.
16. Подавать пасту с тертым сыром.
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