Если привычные макароны с сосисками надоели, отличную идею будет приготовить изысканную пасту с курицей и грибами на обед. Такое блюдо понравится и детям и взрослым. А самое главное, что вы потратите минимум времени.

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Идея приготовления пасты с курицей и грибами на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Макаронные изделия лучше всего брать именно твердых сортов, чтобы они не слипались и имели удачный вкус.

Ингредиенты:

куриное бедро без кости – 350 г

шампиньоны – 200 г

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

сыр

сливочное масло – 40 г

масло для жарки

сливки – 400 г

лапша (спагетти) – 250г

соль

перец

мускатный орех – 1/3 ч.л.

Способ приготовления:

1. Со бедра снять кожицу и порезать на небольшие кусочки.

2. Шампиньоны нарезать пластинами, а лук мелкими кубиками.

3. На сковородку налить масло и подождать, чтобы оно разогрелось, добавить кусочек сливочного масла.

4. Кусочки бедра обжарить до золотистого цвета (до готовности), посолить и поперчить по вкусу.

5. Убрать мясо бедра из сковородки и отставить.

6. В ту же сковороду добавить лук и жарить до мягкости.

7. Добавить шампиньоны и жарить на более чем среднем огне.

8. Жарить шампиньоны, периодически помешивая.

9. Добавить выжатый чеснок и жарить 1-2 минуты на маленьком огне.

10. Убавить огонь и влить сливки комнатной температуры.

11. Готовить 10-15 минут до легкого загустения, периодически помешивая.

12. Поперчить, посолить и добавить мускатный орех.

13. Между тем варить лапшу столько, сколько указано на упаковке.

14. В сливочный соус добавить поджаренное бедро и выложить лапшу, перемешать.

15. На маленьком огне готовить 3 минуты.

16. Подавать пасту с тертым сыром.

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