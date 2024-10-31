Вкусная паста с курицей и грибами на обед: значительно лучше обычных макарон с сосисками

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
162
Вкусная паста с курицей и грибами на обед: значительно лучше обычных макарон с сосисками

Если привычные макароны с сосисками надоели, отличную идею будет приготовить изысканную пасту с курицей и грибами на обед. Такое блюдо понравится и детям и взрослым. А самое главное, что вы потратите минимум времени.

Видео дня

Идея приготовления пасты с курицей и грибами на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Макаронные изделия лучше всего брать именно твердых сортов, чтобы они не слипались и имели удачный вкус.

Вкусная паста с курицей и грибами на обед: значительно лучше обычных макарон с сосисками

Ингредиенты:

  • куриное бедро без кости – 350 г
  • шампиньоны – 200 г
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • сыр
  • сливочное масло – 40 г
  • масло для жарки
  • сливки – 400 г
  • лапша (спагетти) – 250г
  • соль
  • перец
  • мускатный орех – 1/3 ч.л.

Способ приготовления:

Вкусная паста с курицей и грибами на обед: значительно лучше обычных макарон с сосисками

1. Со бедра снять кожицу и порезать на небольшие кусочки.

2. Шампиньоны нарезать пластинами, а лук мелкими кубиками.

Вкусная паста с курицей и грибами на обед: значительно лучше обычных макарон с сосисками

3. На сковородку налить масло и подождать, чтобы оно разогрелось, добавить кусочек сливочного масла.

4. Кусочки бедра обжарить до золотистого цвета (до готовности), посолить и поперчить по вкусу.

Вкусная паста с курицей и грибами на обед: значительно лучше обычных макарон с сосисками

5. Убрать мясо бедра из сковородки и отставить.

6. В ту же сковороду добавить лук и жарить до мягкости.

Вкусная паста с курицей и грибами на обед: значительно лучше обычных макарон с сосисками

7. Добавить шампиньоны и жарить на более чем среднем огне.

8. Жарить шампиньоны, периодически помешивая.

9. Добавить выжатый чеснок и жарить 1-2 минуты на маленьком огне.

10. Убавить огонь и влить сливки комнатной температуры.

Вкусная паста с курицей и грибами на обед: значительно лучше обычных макарон с сосисками

11. Готовить 10-15 минут до легкого загустения, периодически помешивая.

12. Поперчить, посолить и добавить мускатный орех.

13. Между тем варить лапшу столько, сколько указано на упаковке.

Вкусная паста с курицей и грибами на обед: значительно лучше обычных макарон с сосисками

14. В сливочный соус добавить поджаренное бедро и выложить лапшу, перемешать.

15. На маленьком огне готовить 3 минуты.

16. Подавать пасту с тертым сыром.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты