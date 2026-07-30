Мясная подлива – одно из тех блюд, которое прекрасно дополняет картофельное пюре, макароны, рис или гречку. Она готовится из простых продуктов и получается очень ароматной и насыщенной по вкусу. Такой рецепт не требует много времени и станет отличным вариантом для сытного домашнего обеда или ужина. Особый вкус подливе придают большое количество лука и томатный соус.

Идея приготовления домашней мясной подливы опубликована на странице vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

свиная вырезка (или другое мясо по вкусу) – 500 г

лук – 2-3 шт.

томатная паста – 2 ст.л.

мука – 1 ст.л.

вода – 300 мл.

лавровый лист – 1-2 шт.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Мясо нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте мясо на сильном огне до появления легкой золотистой корочки.

2. Лук нарежьте полукольцами или мелкими кубиками и добавьте к мясу. Посолите, поперчите, положите лавровый лист и обжаривайте ещё несколько минут, пока лук не станет мягким и ароматным.

3. Влейте часть воды, накройте сковороду крышкой и тушите мясо на небольшом огне до готовности. Время приготовления зависит от выбранного вида мяса.

4. В отдельной миске смешайте томатную пасту, муку и воду до однородной консистенции, чтобы не осталось комочков.

5. Влейте томатную смесь в готовое мясо, хорошо перемешайте и тушите еще примерно 5 минут. За это время соус станет гуще и приобретет насыщенный вкус.

6. Готовую подливу подавайте горячей вместе с картофельным пюре, макаронами, рисом или гречкой.

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