Вкусная подлива к любому гарниру: как приготовить
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Мясная подлива – одно из тех блюд, которое прекрасно дополняет картофельное пюре, макароны, рис или гречку. Она готовится из простых продуктов и получается очень ароматной и насыщенной по вкусу. Такой рецепт не требует много времени и станет отличным вариантом для сытного домашнего обеда или ужина. Особый вкус подливе придают большое количество лука и томатный соус.
Идея приготовления домашней мясной подливы опубликована на странице vistovska cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- свиная вырезка (или другое мясо по вкусу) – 500 г
- лук – 2-3 шт.
- томатная паста – 2 ст.л.
- мука – 1 ст.л.
- вода – 300 мл.
- лавровый лист – 1-2 шт.
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
- растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Мясо нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте мясо на сильном огне до появления легкой золотистой корочки.
2. Лук нарежьте полукольцами или мелкими кубиками и добавьте к мясу. Посолите, поперчите, положите лавровый лист и обжаривайте ещё несколько минут, пока лук не станет мягким и ароматным.
3. Влейте часть воды, накройте сковороду крышкой и тушите мясо на небольшом огне до готовности. Время приготовления зависит от выбранного вида мяса.
4. В отдельной миске смешайте томатную пасту, муку и воду до однородной консистенции, чтобы не осталось комочков.
5. Влейте томатную смесь в готовое мясо, хорошо перемешайте и тушите еще примерно 5 минут. За это время соус станет гуще и приобретет насыщенный вкус.
6. Готовую подливу подавайте горячей вместе с картофельным пюре, макаронами, рисом или гречкой.
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