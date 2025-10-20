Вкусная рыба под сырной шубой: как приготовить на ужин
Рыба под сырной шубой – это одно из самых простых блюд, которое можно приготовить на ужин без лишних хлопот. Она получается нежной внутри и имеет аппетитную золотистую корочку сверху. Для такого блюда не нужно много времени или сложных продуктов – достаточно рыбы, сыра и нескольких базовых ингредиентов.
Идея приготовления вкусной сочной рыбы на ужин опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- рыба (минтай или другая белая рыба): 600 г
- сметана – 100 г
- яйца – 3 шт.
- сыр твердый – 100 г
- чеснок – 2 зубчика
- укроп свежий – 1 пучок
- соль, смесь перцев, приправа для рыбы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Подготовьте рыбу: промойте, обсушите и нарежьте на порционные кусочки.
2. Выложите их в форму для запекания, немного подсолите и приправьте специями для рыбы.
3. Минтай можно заменить хеком, треской или другой белой рыбой – блюдо будет так же удачным.
4. Для сырной шубы натрите твердый сыр на мелкой терке. В глубокой миске смешайте сметану, яйца, измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп.
5. Добавьте соль и перец по вкусу. Перемешайте до однородной консистенции.
6. Полученную смесь равномерно распределите по рыбе в форме. Сметанно-творожная заливка во время запекания создаст нежную и ароматную корочку, которая сохранит сочность рыбы внутри.
7. Поставьте форму в разогретую духовку при температуре 180 °C. Запекайте 30-40 минут, пока верх не станет золотистым и аппетитным.
8. Готовое блюдо подавайте горячим с картофельным пюре, рисом или овощами. Рыба под сырной шубой – отличный способ приготовить полезный и сытный ужин с минимальными усилиями, но с максимальным вкусом.
