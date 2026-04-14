Домашний засол рыбы – это простой способ получить вкусную и качественную закуску без лишних добавок. Особенно популярной является скумбрия, которая хорошо просаливается и имеет нежную текстуру. Сухой способ посола позволяет сохранить естественный вкус рыбы и быстро получить готовый результат. Такой рецепт идеально подходит, когда хочется чего-то соленого уже сегодня.

Идея приготовления домашней засоленной скумбрии опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.

соль – 2 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

кориандр – по вкусу

лавровый лист – по вкусу

лук – 1 шт.

масло – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Подготовить скумбрию, очистить ее и нарезать порционными кусками.

2. Смешать соль, сахар и специи, равномерно распределить смесь по рыбе.

3. Оставить скумбрию для засола на 2 часа, не превышая это время, чтобы не пересолить.

4. Промыть рыбу в холодной воде и обсушить бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю соль и влагу.

5. Нарезать лук полукольцами и добавить к рыбе.

6. Залить скумбрию маслом и перемешать, чтобы все кусочки равномерно пропитались.

