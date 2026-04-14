Вкусная скумбрия сухого посола: как приготовить в домашних условиях
Домашний засол рыбы – это простой способ получить вкусную и качественную закуску без лишних добавок. Особенно популярной является скумбрия, которая хорошо просаливается и имеет нежную текстуру. Сухой способ посола позволяет сохранить естественный вкус рыбы и быстро получить готовый результат. Такой рецепт идеально подходит, когда хочется чего-то соленого уже сегодня.
Идея приготовления домашней засоленной скумбрии опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.
- соль – 2 ст.л.
- сахар – 1 ч.л.
- кориандр – по вкусу
- лавровый лист – по вкусу
- лук – 1 шт.
- масло – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Подготовить скумбрию, очистить ее и нарезать порционными кусками.
2. Смешать соль, сахар и специи, равномерно распределить смесь по рыбе.
3. Оставить скумбрию для засола на 2 часа, не превышая это время, чтобы не пересолить.
4. Промыть рыбу в холодной воде и обсушить бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю соль и влагу.
5. Нарезать лук полукольцами и добавить к рыбе.
6. Залить скумбрию маслом и перемешать, чтобы все кусочки равномерно пропитались.
