Вкусная скумбрия в томатном маринаде: можно приготовить на праздники или на каждый день

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
1,7 т.
Вкусная скумбрия в томатном маринаде: можно приготовить на праздники или на каждый день

Скумбрию можно приготовить абсолютно по-разному. Такая рыба очень вкусная в запеченном виде или тушеном Но настоящим фаворитом остается рецепт скумбрии в томатном соусе.

Идея приготовления скумбрии в томатном маринаде опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.

Вкусная скумбрия в томатном маринаде: можно приготовить на праздники или на каждый день

Ингредиенты:

  • 2 скумбрии, очищенные от костей, нарезанные кусочками
  • 1 крупная луковица (кольцами или полукольцами)

Ингредиенты для маринада:

  • 100 г растительного масла
  • 100 г воды
  • 50-60 г оцитовой кислоты (70%)
  • 2 ч.л. соли
  • 2 ч.л. сахара
  • 3 ст.л. томатной пасты (плюс-минус, по вкусу)
  • лавровый лист
  • перец горошком

Способ приготовления:

Вкусная скумбрия в томатном маринаде: можно приготовить на праздники или на каждый день

1. Подготовленную скумбрию выложить слоями и покрыть луком.

2. Для маринада соединить масло, воду, соль, сахар, томатную пасту, лавровый лист и перец горошком.

Вкусная скумбрия в томатном маринаде: можно приготовить на праздники или на каждый день

3. Поставить на огонь и довести до кипения.

4. Уксусную кислоту добавить в конце, уже в кипящий маринад.

Вкусная скумбрия в томатном маринаде: можно приготовить на праздники или на каждый день

5. Залить рыбу горячим маринадом.

6. Дать остыть и поставить в холодильник на 24 часа.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты