Вкусная скумбрия в томатном маринаде: можно приготовить на праздники или на каждый день
Скумбрию можно приготовить абсолютно по-разному. Такая рыба очень вкусная в запеченном виде или тушеном Но настоящим фаворитом остается рецепт скумбрии в томатном соусе.
Идея приготовления скумбрии в томатном маринаде опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 скумбрии, очищенные от костей, нарезанные кусочками
- 1 крупная луковица (кольцами или полукольцами)
Ингредиенты для маринада:
- 100 г растительного масла
- 100 г воды
- 50-60 г оцитовой кислоты (70%)
- 2 ч.л. соли
- 2 ч.л. сахара
- 3 ст.л. томатной пасты (плюс-минус, по вкусу)
- лавровый лист
- перец горошком
Способ приготовления:
1. Подготовленную скумбрию выложить слоями и покрыть луком.
2. Для маринада соединить масло, воду, соль, сахар, томатную пасту, лавровый лист и перец горошком.
3. Поставить на огонь и довести до кипения.
4. Уксусную кислоту добавить в конце, уже в кипящий маринад.
5. Залить рыбу горячим маринадом.
6. Дать остыть и поставить в холодильник на 24 часа.
