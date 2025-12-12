Скумбрию можно приготовить абсолютно по-разному. Такая рыба очень вкусная в запеченном виде или тушеном Но настоящим фаворитом остается рецепт скумбрии в томатном соусе.

Идея приготовления скумбрии в томатном маринаде опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.

Ингредиенты:

2 скумбрии, очищенные от костей, нарезанные кусочками

1 крупная луковица (кольцами или полукольцами)

Ингредиенты для маринада:

100 г растительного масла

100 г воды

50-60 г оцитовой кислоты (70%)

2 ч.л. соли

2 ч.л. сахара

3 ст.л. томатной пасты (плюс-минус, по вкусу)

лавровый лист

перец горошком

Способ приготовления:

1. Подготовленную скумбрию выложить слоями и покрыть луком.

2. Для маринада соединить масло, воду, соль, сахар, томатную пасту, лавровый лист и перец горошком.

3. Поставить на огонь и довести до кипения.

4. Уксусную кислоту добавить в конце, уже в кипящий маринад.

5. Залить рыбу горячим маринадом.

6. Дать остыть и поставить в холодильник на 24 часа.

