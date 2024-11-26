Блинчики – это универсальное блюдо, которое может подаваться как на завтрак, так и на ужин или даже обед. Все зависит от используемой начинки и способа подачи.

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Так, например, фудэксперт Светлана Левицкая в своем Instagram недавно предложила рецепт приготовления блинчиков, идеально подходящих для обеда. Они содержат вкусную сочную начинку и имеют очень необычную подачу.

Ингредиенты для блинов

Молоко – 250 мл

Вода – 250 мл

Яйца – 2 шт

Мука – 260 гр

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Ингредиенты для соуса бешамель

Сливочное масло – 50 гр

Мука – 50 гр

Молоко – 500 мл

Перец – щепотка

Мускатный орех – щепотка

Соль – ½ ч.л.

Ингредиенты для начинки

Куриное филе – 500 гр

Лук – 1 шт

Чеснок – 2 зуб

Перец болгарский – 1 шт

Томаты – 2 шт

Паприка – 1 ч.л.

Орегано – ½ ч.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Готовим блины. Смешиваем все ингредиенты так, чтобы не было комочков.

2. Выпекаем блины с обеих сторон до золотистости.

3. Откладываем в сторону.

4. Готовим соус. Масло растапливаем на сковороде, добавляем муку, обжариваем до золотистости, вливаем молоко при постоянном помешивании и доводим до загущения.

5. Для хранения накрываем пленкой в контакт. Бешамель отлично хранится в холодильнике до 3-х суток.

6. Готовим начинку. Курицу обжариваем на сковороде до золотистости.

7. Добавляем лук и чеснок. Тушим.

8. Добавляем перец и томаты. Приходим по вкусу специями.

9. Составляем блюдо. Выкладываем плинец в миску небольшого диаметра.

10. На дно выкладываем натертый сыр Моцарелла и 1 ч.л. соуса.

11. Добавляем начинку, закрываем свободным краем блина и переворачиваем.

12. Выкладываем блины в форму для запекания. Сверху выкладываем соус, присыпаем сыром и отправляем выпекаться при 180 градусах пока шапочка не станет золотистой.

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