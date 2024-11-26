Вкусная сочная начинка для блинов: в чем секрет непревзойденного вкуса
Блинчики – это универсальное блюдо, которое может подаваться как на завтрак, так и на ужин или даже обед. Все зависит от используемой начинки и способа подачи.
Так, например, фудэксперт Светлана Левицкая в своем Instagram недавно предложила рецепт приготовления блинчиков, идеально подходящих для обеда. Они содержат вкусную сочную начинку и имеют очень необычную подачу.
Ингредиенты для блинов
- Молоко – 250 мл
- Вода – 250 мл
- Яйца – 2 шт
- Мука – 260 гр
- Масло растительное – 2-3 ст.л.
Ингредиенты для соуса бешамель
- Сливочное масло – 50 гр
- Мука – 50 гр
- Молоко – 500 мл
- Перец – щепотка
- Мускатный орех – щепотка
- Соль – ½ ч.л.
Ингредиенты для начинки
- Куриное филе – 500 гр
- Лук – 1 шт
- Чеснок – 2 зуб
- Перец болгарский – 1 шт
- Томаты – 2 шт
- Паприка – 1 ч.л.
- Орегано – ½ ч.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Готовим блины. Смешиваем все ингредиенты так, чтобы не было комочков.
2. Выпекаем блины с обеих сторон до золотистости.
3. Откладываем в сторону.
4. Готовим соус. Масло растапливаем на сковороде, добавляем муку, обжариваем до золотистости, вливаем молоко при постоянном помешивании и доводим до загущения.
5. Для хранения накрываем пленкой в контакт. Бешамель отлично хранится в холодильнике до 3-х суток.
6. Готовим начинку. Курицу обжариваем на сковороде до золотистости.
7. Добавляем лук и чеснок. Тушим.
8. Добавляем перец и томаты. Приходим по вкусу специями.
9. Составляем блюдо. Выкладываем плинец в миску небольшого диаметра.
10. На дно выкладываем натертый сыр Моцарелла и 1 ч.л. соуса.
11. Добавляем начинку, закрываем свободным краем блина и переворачиваем.
12. Выкладываем блины в форму для запекания. Сверху выкладываем соус, присыпаем сыром и отправляем выпекаться при 180 градусах пока шапочка не станет золотистой.
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