Вкусная свекольная намазка с плавленым сыром и чесноком: как приготовить
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Свекольная намазка – это одна из самых простых домашних закусок, которая прекрасно подходит как для праздничного стола, так и для обычного перекуса. Она готовится из доступных продуктов, а получается нежной, сытной и очень ароматной. Такую намазку можно подавать на поджаренном хлебе, гренках или использовать для бутербродов. На приготовление уйдет совсем немного времени.
Идея приготовления домашней свекольной намазки опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- отварная свекла – 3-4 шт.
- варёные яйца – 3 шт.
- плавленый сыр – 2 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- майонез – 2-3 ст.л.
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- свежая зелень – по желанию
Способ приготовления:
1. Отварную свеклу очистите и натрите на крупной терке.
2. Так же натрите вареные яйца и плавленый сыр. Чтобы сыр было легче измельчить, предварительно положите его в морозильную камеру на 15-20 минут.
3. Все подготовленные ингредиенты переложите в глубокую миску.
4. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, посолите, поперчите и по желанию добавьте мелко нарезанную свежую зелень.
5. Заправьте смесь майонезом и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
6. Поставьте намазку в холодильник на 20-30 минут, чтобы все вкусы хорошо смешались.
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