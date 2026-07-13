Свекольная намазка – это одна из самых простых домашних закусок, которая прекрасно подходит как для праздничного стола, так и для обычного перекуса. Она готовится из доступных продуктов, а получается нежной, сытной и очень ароматной. Такую намазку можно подавать на поджаренном хлебе, гренках или использовать для бутербродов. На приготовление уйдет совсем немного времени.

Идея приготовления домашней свекольной намазки опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

отварная свекла – 3-4 шт.

варёные яйца – 3 шт.

плавленый сыр – 2 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

майонез – 2-3 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

свежая зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу очистите и натрите на крупной терке.

2. Так же натрите вареные яйца и плавленый сыр. Чтобы сыр было легче измельчить, предварительно положите его в морозильную камеру на 15-20 минут.

3. Все подготовленные ингредиенты переложите в глубокую миску.

4. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, посолите, поперчите и по желанию добавьте мелко нарезанную свежую зелень.

5. Заправьте смесь майонезом и тщательно перемешайте до однородной консистенции.

6. Поставьте намазку в холодильник на 20-30 минут, чтобы все вкусы хорошо смешались.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: