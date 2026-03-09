Вкусную лазанью можно приготовить просто на сковородке. Это значительно экономит время, а вкус от такого способа только лучше. Используйте специальные листы, а также фарш и много сыра.

Идея приготовления вкусной лазаньи на сковородке опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

фарш ассорти – 500 г

лук – 1 небольшой или ½ большого

морковь – 1 небольшая

соль – по вкусу

перец – по вкусу

итальянские травы – ½ ч. л.

томатный соус – 400 г

листы лазаньи – 6 шт.

сливки – 100 г

сливки 20 % – 100 г

моцарелла твердая – 150 г

Ингредиенты для подачи:

пармезан тёртый

базилик

Способ приготовления:

1. На сковородку добавить оливковое масло. Обжарить лук, нарезанный полукольцами, и морковь, натертую на крупной терке.

2. Добавить фарш, обжарить, разбить комочки.

3. Добавить томатный соус, соль, перец, итальянские травы и при необходимости немного воды.

4. Тушить 20-30 минут.

5. Влить сливки. Выложить листы лазаньи по 2 шт, погрузить их в соус и покрыть фаршем.

6. Повторить слои трижды.

7. Накрыть крышкой и готовить еще примерно 20 минут.

8. Посыпать моцареллой и ждать, пока сыр расплавится. Перед подачей добавить пармезан и базилик.

