Вкусная сытная лазанья на сковородке: как приготовить
Вкусную лазанью можно приготовить просто на сковородке. Это значительно экономит время, а вкус от такого способа только лучше. Используйте специальные листы, а также фарш и много сыра.
Идея приготовления вкусной лазаньи на сковородке опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш ассорти – 500 г
- лук – 1 небольшой или ½ большого
- морковь – 1 небольшая
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- итальянские травы – ½ ч. л.
- томатный соус – 400 г
- листы лазаньи – 6 шт.
- сливки – 100 г
- сливки 20 % – 100 г
- моцарелла твердая – 150 г
Ингредиенты для подачи:
- пармезан тёртый
- базилик
Способ приготовления:
1. На сковородку добавить оливковое масло. Обжарить лук, нарезанный полукольцами, и морковь, натертую на крупной терке.
2. Добавить фарш, обжарить, разбить комочки.
3. Добавить томатный соус, соль, перец, итальянские травы и при необходимости немного воды.
4. Тушить 20-30 минут.
5. Влить сливки. Выложить листы лазаньи по 2 шт, погрузить их в соус и покрыть фаршем.
6. Повторить слои трижды.
7. Накрыть крышкой и готовить еще примерно 20 минут.
8. Посыпать моцареллой и ждать, пока сыр расплавится. Перед подачей добавить пармезан и базилик.
