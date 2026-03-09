Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Вкусная сытная лазанья на сковородке: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
960
Вкусную лазанью можно приготовить просто на сковородке. Это значительно экономит время, а вкус от такого способа только лучше. Используйте специальные листы, а также фарш и много сыра.

Идея приготовления вкусной лазаньи на сковородке опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

  • фарш ассорти – 500 г
  • лук – 1 небольшой или ½ большого
  • морковь – 1 небольшая
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • итальянские травы – ½ ч. л.
  • томатный соус – 400 г
  • листы лазаньи – 6 шт.
  • сливки – 100 г
  • сливки 20 % – 100 г
  • моцарелла твердая – 150 г

Ингредиенты для подачи:

  • пармезан тёртый
  • базилик

Способ приготовления:

1. На сковородку добавить оливковое масло. Обжарить лук, нарезанный полукольцами, и морковь, натертую на крупной терке.

2. Добавить фарш, обжарить, разбить комочки.

3. Добавить томатный соус, соль, перец, итальянские травы и при необходимости немного воды.

4. Тушить 20-30 минут.

5. Влить сливки. Выложить листы лазаньи по 2 шт, погрузить их в соус и покрыть фаршем.

6. Повторить слои трижды.

7. Накрыть крышкой и готовить еще примерно 20 минут.

8. Посыпать моцареллой и ждать, пока сыр расплавится. Перед подачей добавить пармезан и базилик.

