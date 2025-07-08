Вкусная тушеная капуста с курицей и грибами: обязательно приготовьте на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Вкусная тушеная капуста с курицей и грибами: обязательно приготовьте на ужин

Привычная тушеная капуста – это достаточно сытное и жирное блюдо. Но его можно сделать значительно диетичнее, если использовать нежную курицу, а также грибы. Для сочности добавьте несколько других овощей – получится очень вкусный ужин.

Идея приготовления тушеной капусты на ужин опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской(korolivska1) в Instagram.

Вкусная тушеная капуста с курицей и грибами: обязательно приготовьте на ужин

Ингредиенты:

  • филе куриного бедра – 200 г
  • белокочанная капуста – 200 г
  • шампиньоны – 100 г
  • спаржа – 220 г
  • морковь – 80 г
  • лук – 50 г
  • кетчуп без сахара – 20 г
  • масло – 10 г
  • соль, перец, копченая паприка – по вкусу

Способ приготовления:

Вкусная тушеная капуста с курицей и грибами: обязательно приготовьте на ужин

1. Нарезать грибы и обжарить на растительном масле 7 минут.

2. Нарезать филе, лук, морковь, капусту.

Вкусная тушеная капуста с курицей и грибами: обязательно приготовьте на ужин

3. Обжарить лук с морковью 4 минуты, добавить филе еще 5 минут.

Вкусная тушеная капуста с курицей и грибами: обязательно приготовьте на ужин

4. Добавить капусту, кетчуп, специи. Тушить 15 минут.

5. Добавить грибы и отваренную спаржу, тушить еще 5 минут.

Вкусная тушеная капуста с курицей и грибами: обязательно приготовьте на ужин

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