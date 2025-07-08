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Вкусная тушеная капуста с курицей и грибами: обязательно приготовьте на ужин
Привычная тушеная капуста – это достаточно сытное и жирное блюдо. Но его можно сделать значительно диетичнее, если использовать нежную курицу, а также грибы. Для сочности добавьте несколько других овощей – получится очень вкусный ужин.
Идея приготовления тушеной капусты на ужин опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской(korolivska1) в Instagram.
Ингредиенты:
- филе куриного бедра – 200 г
- белокочанная капуста – 200 г
- шампиньоны – 100 г
- спаржа – 220 г
- морковь – 80 г
- лук – 50 г
- кетчуп без сахара – 20 г
- масло – 10 г
- соль, перец, копченая паприка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарезать грибы и обжарить на растительном масле 7 минут.
2. Нарезать филе, лук, морковь, капусту.
3. Обжарить лук с морковью 4 минуты, добавить филе еще 5 минут.
4. Добавить капусту, кетчуп, специи. Тушить 15 минут.
5. Добавить грибы и отваренную спаржу, тушить еще 5 минут.
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